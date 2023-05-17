Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

Головоломки - отличный способ отвлечься от обыденных дел и устроить своему мозгу настоящую тренировку. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.
Мы предлагаем вам решить сложную головоломку по картинке. Единственное, что вам нужно - это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное, сообщает Mirror.
Перед вами картинка с различными строительными инструментами. Там также изображены защитные очки. Вам нужно найти их всего за 15 секунд.
Стоит отметить, что в среднем человеку нужно 25 секунд, чтобы найти очки на этой головоломке. Лишь люди с острым зрением могут разобраться с головоломкой за отведенное время.
Где спрятались защитные очки
Этот рисунок может заставить вас напрячься. Ведь на самом деле защитные очки спрятаны так, что его тяжело заметить сразу.
Наши очки спрятались ближе к правому нижнем углу. А вы смогли их найти за 15 секунд?
Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.
Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.
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