Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

В среднем человеку нужно потратить 25 секунд, чтобы разобраться с этой головоломкой на внимательность.

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Где спрятались защитные очки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Selco Builders Warehouse

Головоломки - отличный способ отвлечься от обыденных дел и устроить своему мозгу настоящую тренировку. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.

Мы предлагаем вам решить сложную головоломку по картинке. Единственное, что вам нужно - это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное, сообщает Mirror.

Перед вами картинка с различными строительными инструментами. Там также изображены защитные очки. Вам нужно найти их всего за 15 секунд.

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Стоит отметить, что в среднем человеку нужно 25 секунд, чтобы найти очки на этой головоломке. Лишь люди с острым зрением могут разобраться с головоломкой за отведенное время.

Где спрятались защитные очки / фото: Selco Builders Warehouse

Где спрятались защитные очки

Этот рисунок может заставить вас напрячься. Ведь на самом деле защитные очки спрятаны так, что его тяжело заметить сразу.

Наши очки спрятались ближе к правому нижнем углу. А вы смогли их найти за 15 секунд?

Где спрятались защитные очки / фото: Selco Builders Warehouse

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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