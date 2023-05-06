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Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут лишнюю букву за 10 секунд

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2023, 21:51 обновлено 6 мая, 21:56
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В этой картинке-головоломке очень много букв d и лишь одна из них является совершенно другой.
головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Adme

Головоломки являются отличным вариантом для тренировки нашего мозга. С помощью головоломок вы можете раскрыть свой потенциал и начать воспринимать вещи иначе. Вы сможете мыслить неординарно.

Оптические иллюзии развивают возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Перед вами картинка с набором букв d. Казалось бы, там лишь набор из одной буквы, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю букву. Обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно.

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Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 10 секунд смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Где спряталась лишняя буква

Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю букву за 10 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди букв d спряталась буква b.

Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 10 рядов, в каждом из них по 20 букв. Нужная нам буква b скрывается в 9 ряду. Она является пятой с конца.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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