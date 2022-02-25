Настоящий ас: пилот украинского МиГ-29 уничтожил хваленый российский Су-35

украинский самолет МиГ-29 / Укроборонпром

Пилот украинского истребителя МиГ-29 в воздушном бою полностью переиграл и уничтожил российский истребитель Су-35 (который, по словам офицеров российской оккупационной армии, "не имеет аналогов"). Ролик с этим боем был опубликован на официальной странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ уничтожает Су-35 российских оккупантов, которому "нет аналогов", — говорится в тексте.

Читайте такжеГлавная цель российской агрессии: уничтожить власти Украины и лично Зеленского - Подоляк

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители командования Сухопутных войск ВСУ рассказали - части, которые подчиняются оперативному командованию "Север", уничтожили 20 единиц военной техники российских оккупантов.

Танки были уничтожены на менском направлении на Черниговщине. Утраты живой силы оккупантов уточняются.