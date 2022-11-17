Зачем замораживают хурму / pixabay.com, скриншот YouTube

Близится сезон хурмы и многие поклонники этого уже не такого экзотического, но вкусного фрукта в предвкушении. Мало кто знает, что положив плод в морозилку, можно ощутить совсем другой его вкус.

Хурма не только вкусна, но еще и полезна для нашего здоровья. Если регулярно употреблять плоды, то можно предотвратить множество заболеваний.

Зачем замораживают хурму?

Оказывается, что при низкой температуре разрушается танин, который присутствует в хурме, поэтому замороженная хурма полностью избавляется от терпкости. Если в свежих плодах было чересчур много танина, их вкус был неприятным и вяжущим, после заморозки эти недостатки полностью исчезнут. Более того, таким способом можно сделать хурму более сладкой.

Как правильно заморозить хурму?

Сначала нужно помыть плоды, затем полностью высушить их.

Каждую хурму оберните несколькими слоями пищевой пленки и аккуратно сложите в камеру морозилки.

Можно нарезать фрукт кусочками, чтобы впоследствии использовать как заготовку для пирогов, каш и десертов.

Застелите дно контейнера пищевой пленкой, разложите нарезанные дольки.

Накройте сверху крышкой или несколькими слоями пленки.

В домашних условиях сохранить свежую хурму очень проблематично, поэтому люди придумали массу вариантов заготовок из этой ягоды. Хранить хурму можно в трех видах: свежую, замороженную и сушеную (или вяленую).

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