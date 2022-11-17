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Настоящие ценители хурмы перед употреблением кладут ее в холодильник: в чем "фишка"

17 ноября 2022, 22:57

Попробовав хурму после заморозки, вы повторите это не раз.

Хурма
Зачем замораживают хурму / pixabay.com, скриншот YouTube

Близится сезон хурмы и многие поклонники этого уже не такого экзотического, но вкусного фрукта в предвкушении. Мало кто знает, что положив плод в морозилку, можно ощутить совсем другой его вкус.

Хурма не только вкусна, но еще и полезна для нашего здоровья. Если регулярно употреблять плоды, то можно предотвратить множество заболеваний.

Зачем замораживают хурму?

Оказывается, что при низкой температуре разрушается танин, который присутствует в хурме, поэтому замороженная хурма полностью избавляется от терпкости. Если в свежих плодах было чересчур много танина, их вкус был неприятным и вяжущим, после заморозки эти недостатки полностью исчезнут. Более того, таким способом можно сделать хурму более сладкой.

Как правильно заморозить хурму?

  • Сначала нужно помыть плоды, затем полностью высушить их.
  • Каждую хурму оберните несколькими слоями пищевой пленки и аккуратно сложите в камеру морозилки.
  • Можно нарезать фрукт кусочками, чтобы впоследствии использовать как заготовку для пирогов, каш и десертов.
  • Застелите дно контейнера пищевой пленкой, разложите нарезанные дольки.
  • Накройте сверху крышкой или несколькими слоями пленки.

В домашних условиях сохранить свежую хурму очень проблематично, поэтому люди придумали массу вариантов заготовок из этой ягоды. Хранить хурму можно в трех видах: свежую, замороженную и сушеную (или вяленую).

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Автор: Сергей Кущ
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