Попробовав хурму после заморозки, вы повторите это не раз.
Близится сезон хурмы и многие поклонники этого уже не такого экзотического, но вкусного фрукта в предвкушении. Мало кто знает, что положив плод в морозилку, можно ощутить совсем другой его вкус.
Хурма не только вкусна, но еще и полезна для нашего здоровья. Если регулярно употреблять плоды, то можно предотвратить множество заболеваний.
Зачем замораживают хурму?
Оказывается, что при низкой температуре разрушается танин, который присутствует в хурме, поэтому замороженная хурма полностью избавляется от терпкости. Если в свежих плодах было чересчур много танина, их вкус был неприятным и вяжущим, после заморозки эти недостатки полностью исчезнут. Более того, таким способом можно сделать хурму более сладкой.
Как правильно заморозить хурму?
- Сначала нужно помыть плоды, затем полностью высушить их.
- Каждую хурму оберните несколькими слоями пищевой пленки и аккуратно сложите в камеру морозилки.
- Можно нарезать фрукт кусочками, чтобы впоследствии использовать как заготовку для пирогов, каш и десертов.
- Застелите дно контейнера пищевой пленкой, разложите нарезанные дольки.
- Накройте сверху крышкой или несколькими слоями пленки.
В домашних условиях сохранить свежую хурму очень проблематично, поэтому люди придумали массу вариантов заготовок из этой ягоды. Хранить хурму можно в трех видах: свежую, замороженную и сушеную (или вяленую).
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