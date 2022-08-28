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Нарастание войны в Украине: астролог сделала прогноз и назвала опасные месяцы

28 августа 2022, 16:54

Ирина Звягина прогнозирует, что возвращение украинской армией уже захваченных русскими врагами территорий Украины может затянуться до лета-2023.

Астрология, Украина
Астролог сделала прогноз и назвала опасные месяцы / коллаж УНИАН и Pixabay

Война РФ против Украины не закончится до конца текущего года. Более того, велика вероятность того, что боевые действия затянутся как минимум до лета 2023 года. Такой прогноз астролог Ирина Звягина опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

"Исключительная особенность соляра Украины – Солнце в градусе асцендента. Такого соляра со дня объявления Независимости у нас еще не было. Солнце на Востоке – решение судьбы, новая точка отсчета в становлении государственности. Пока рано говорить, получим ли мы в результате окончания военных действий новую карту Украины, но то, что работает время 17:59 в гороскопе независимости, которое тестируют астрологи, получает очевидное подтверждение: главный вопрос – дает ли этот соляр надежду на скорое прекращение войны? Нет, не дает. По крайней мере так, как этого много кто ожидает - до конца года", — написала она

Звягина также предупредила украинцев о нарастающей военной активности в Украине.

"Это не выжидание, не оборона, но активные действия. Да, похоже на контрнаступление. Возвращение уже захваченных врагом территорий может затянуться. Периоды обострений — первая половина ноября, вторая половина декабря — начало января, начало февраля, изменение целей — в марте, проблема власти – середина мая, но в это же время – активная позиция народа", – подытожила она.

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская отмечала, что украинские военные могут уничтожить Крымский мост уже в ближайшее время. Это может произойти либо в День Независимости Украины 24 августа, либо в ближайшие дни.

Также ранее астролог Ольга Медвецкая назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года. Она подчеркнула, что в такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы - как природного, так и техногенного или военного характера.

Другие новости:

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