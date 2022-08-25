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Будут ли в ближайшие дни массовые ракетные обстрелы – ответ астролога

25 августа 2022, 11:34

Она подчеркнула, что нужно запасаться терпением и готовиться к благоприятным дням, чтобы прорваться вперед.

Ракета, астрологи
Будут ли в ближайшие дни массовые ракетные обстрелы/ УНИАН, pixabay.com

Астролог Ольга Медвецкая поделилась прогнозом, стоит ли в ближайшие дни ждать массовых ракетных обстрелов. По ее словам, логично было бы их ожидать, однако звезды их не предвещают.

Обстрелы будут, однако в будничных масштабах, к которым украинцы уже привыкли. Об этом астролог написала на своей странице в Instagram.

"Тут такая штука. Головой я понимаю, что было бы вполне закономерно с их непутевой стороны что-то гадостное выкинуть. Однако звезды не предвещают чего-то страшного. Вполне допускаю, что будут обстрелы, однако это уже обыденное положение вещей", – написала Медвецкая.

По словам астролога, нужно запасаться терпением и готовиться к благоприятным дням, чтобы прорваться вперед.

Она отметила, что в конце текущей недели в субботу, 27 августа, будет Новолуние. Поэтому в ближайшие дни не стоит перенапрягаться, ведь вполне вероятно, что как физические, так и эмоциональные силы будут почти на дне.

Также астролог призвала быть осторожными и предупредила, что возможны вбросы ложной информации в СМИ.

"Погрешности в работе техники, транспорта и проблемы во взаимопонимании и мышлении будут сопровождать всю неделю. А еще велика вероятность лживых вбросов в СМИ. Фильтруйте то, что вам пытаются положить в голову, и остерегайтесь мошенников", – написала Медвецкая.

Ранее таролог Людмила Хомутовская отмечала, что украинские военные могут уничтожить Крымский мост уже в ближайшее время. Это может произойти либо в День Независимости Украины 24 августа, либо в ближайшие дни.

Также ранее астролог Ольга Медвецкая назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года. Она подчеркнула, что в такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы-как природного, так и техногенного или военного характера.

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