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Напиться за 30 секунд: 5 самых простых способов опьянеть, используя минимум алкоголя

18 ноября 2022, 21:10

Главред узнал не только странные, но рабочие способы, которые помогут вам опьянеть от малой дозы алкоголя.

Алкоголь, похмелье
5 самых простых способов опьянеть, используя минимум алкоголя / pixabay.com

Алкоголь, безусловно, зло, но в малых количествах его употреблять рекомендуют даже медики.

Главред узнал не только странные, но рабочие способы, которые помогут вам опьянеть от малой дозы алкоголя.

Чем меньше, тем лучше

Самый простой метод опьянеть - употреблять водку медленно, крохотными дозами. Например, разливать ее по наперсткам и никуда не спешить. Также ее можно посасывать через трубочку.

Пейте в лифте

Довольно странный, но рабочий способ. Находясь в небоскребе со скоростным лифтом, нужно сделать глоток перед подъемом и глоток перед спуском. От перепада давления водка мгновенно штурмует организм.

Температурный стресс

Можно выпить стопку на морозе и тотчас вернуться в жаркое помещение. Температурный стресс ускоряет кровообращение, и алкоголь быстрее доходит до мозга.

Мешайте

Водку можно смешать с газированной водой. Газ радикально ускоряет проникновение алкоголя в организм. Требуется именно чистая газировка, а не сладкий лимонад.

Водка + хлеб

Накрошите хлеба в миску, перемешайте с водкой, чуть подогрейте и есть ложкой. Говорят, что в годы Второй мировой войны этот метод был довольно популярным.

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Автор: Сергей Кущ
водка алкоголь интересные новости
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