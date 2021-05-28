"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание

В воскресенье похолодание доберется и до востока страны.
На выходных в Украине серьезно похолодает, предупредила синоптик Наталья Диденко. Температура снизится почти вдвое.
Также Украину накроет дождями и ливнями. Периодически небо будет прорывать над всеми регионами страны. Осадки будут непродолжительными – но Диденко прогнозирует, что "даже за короткое время иногда может наливать ого-го".
Похолодание в Украине: температура 29 и 30 мая 2021
- Дневная температура воздуха 29 мая в западных, северных и части центральных областей будет колебаться от 15 до 21 градуса.
- На востоке ожидается 24-28 градусов тепла.
- В южных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях ожидается 20-25 градусов.
В воскресенье похолодание доберется и до востока страны.
Погода в Киеве 29-30 мая 2021
Праздновать День Киева 2021 киевляне и гости столицы будут с зонтами и в теплых вещах: погода в Киеве на выходных будет с периодическими дождями. Заодно похолодает до 16-17 градусов.
В свою очередь ресурс Meteoprog дает еще более "холодный" прогноз погоды для Киева на ближайшие дни: по их данным, в столице ожидается:
- в субботу, 29 мая – днем до 13 градусов;
- в воскресенье, 30 мая – днем до 18 градусов.
Ночью температура на этих выходных будет опускаться до 11 градусов.
Потепление вернется в Киев не раньше среды, 3 июня.
Погода в Украине: новости
Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.