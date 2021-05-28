"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание

Вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание / Pixabay

На выходных в Украине серьезно похолодает, предупредила синоптик Наталья Диденко. Температура снизится почти вдвое.

Также Украину накроет дождями и ливнями. Периодически небо будет прорывать над всеми регионами страны. Осадки будут непродолжительными – но Диденко прогнозирует, что "даже за короткое время иногда может наливать ого-го".

Похолодание в Украине: температура 29 и 30 мая 2021

Дневная температура воздуха 29 мая в западных , северных и части центральных областей будет колебаться от 15 до 21 градуса.

, и будет колебаться от 15 до 21 градуса. На востоке ожидается 24-28 градусов тепла.

ожидается 24-28 градусов тепла. В южных , Полтавской , Днепропетровской и Черкасской областях ожидается 20-25 градусов.

В воскресенье похолодание доберется и до востока страны.

Погода в Киеве 29-30 мая 2021

Праздновать День Киева 2021 киевляне и гости столицы будут с зонтами и в теплых вещах: погода в Киеве на выходных будет с периодическими дождями. Заодно похолодает до 16-17 градусов.

В свою очередь ресурс Meteoprog дает еще более "холодный" прогноз погоды для Киева на ближайшие дни: по их данным, в столице ожидается:

в субботу, 29 мая – днем до 13 градусов;

в воскресенье, 30 мая – днем до 18 градусов.

Ночью температура на этих выходных будет опускаться до 11 градусов.

Потепление вернется в Киев не раньше среды, 3 июня.

Погода в Украине: новости

Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.

Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.