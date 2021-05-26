Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать

Куда пойти на День Киева 2021 на этих выходных, узнал Главред.
День Киева в 2021 году столица отметит 30 мая. Для города это будет уже 1539-й день рождения.
Впрочем, традиция празднования Дня Киева появилась только в 1982 году – когда столица отметила круглую дату, свое 1500-летие. А дата для празднования Дня Киева – последнее воскресенье мая – утвердилась в 1987 году.
Как празднуют День Киева в 2021 году: программа развлечений и что перекроют
Основными праздничными площадками станут Арка дружбы народов и Певчее поле.
Программа праздничных мероприятий:
♦ Музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от Муниципальной академической хоровой капеллы имени Л.Ревуцкого – 26 мая.
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♦ Пробег под каштанами пройдет 30 мая – с 07:00 до 15:00. Это будет уже 28-й пробег в столице.
В связи с этим с 09:00 до 13:00 запретят движение транспорта:
Майдан Независимости — Крещатик — Большая Васильковская — Саксаганского — Владимирская — Жилянская — Шота Руставели — Большая Васильковская — Крещатик — Майдан Независимости.
♦ Торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля Молодость – 29 мая. Зрителям снова в оффлайн формате продемонстрируют около 200 кинокартин.
Читайте такжеДень Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский♦ Kyiv fan fest – 29-30 мая на Певчем поле.
29-31 мая планируются:
- Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка,
- Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы,
- парусная регата на Киевском речном вокзале.
В парках, скверах и музеях города состоятся свои интересные программы.