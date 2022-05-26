Начнутся ожесточенные бои и борьба за территории: гороскоп для Украины на июнь

Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com, pixabay

Июнь будет очень тяжелым для Украины. Многие страны, которые поддерживали Украину начнут играть на два фронта. Астролог Яна Эзотеричка составила гороскоп для Украины на июнь.

"Очень много предателей. Люди будут уходить и уезжать. Июнь будет достаточно сложный. Многие ситуации будут не на пользу нам. Те страны, которые были за нас, начнут играть на два поля", - отмечает астролог.

В первой декаде июня будет сильная победа на определенных территориях.

"Мы можем выгнать врага с территории, отвоюем определенные рубежи. Будут наступления и будет результат. Будут очень активные бои в первой декаде июня", - говорит астролог.

Во второй декаде будет помощь западных партнеров, которая принесет хорошие результаты.

"Июнь - это месяц действий. Многие будут чувствовать победу", - добавила астролог.

По словам астролога, украинцам стоит ожидать опасности и ракетных обстрелов в июне.

"Карта Жезла - это означает, что идет опасность. Опасность ракет, будут очень горячие обстрелы в июне месяца", - говорит астролог.

Также астролог предупредила, что возможны скачки валюты в июне.

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

Как сообщал Главред, ранее астролог Уранус рассказал о тяжелом для Украины периоде в войне с Россией, который, продлится до июля 2022 года. По мнению астролога, Украине может грозить даже потеря территорий.

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