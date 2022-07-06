"Потрясет знатно": астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойни

Гороскоп для Украины / goodfon.ru

Активные боевые действия будут длиться в Украине до конца 2022 года. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, обострения и новой бойни с оккупантами стоит ждать в середине августа.

"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", - говорит астролог.

По словам Ангелины, в июле есть три самых тревожных дня и начало нового обострения в войне.

"17, 20 июля очень тревожные и опасные дни. С 23 июля начало активных боевых действий, которые продлятся до конца лета", - сказала астролог.

Какие города Украины ждет большая опасность

"Самыми опасными, по-прежнему, остаются Харьков, Лисичанск, нехороший прогноз коснется Полтавы в этом месяце", - сказала астролог Главреду.

Астролог добавила, что к Новому году 2023 Украина сможет "немного выдохнуть".

Читайте также"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь Мариуполя

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года, а в сентябре наше государство ждут значимые изменения.

Ранее астролог Ангелина Вакулина отметила, что война в Украине будет идти весь 2022 год. Она прогнозирует, что многие города Украины ждет тяжелая судьба.

Читайте также: