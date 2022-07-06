"Потрясет знатно": астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойни

Астролог назвала дату, когда ждать нового обострения в войне с Россией.
Активные боевые действия будут длиться в Украине до конца 2022 года. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, обострения и новой бойни с оккупантами стоит ждать в середине августа.
"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", - говорит астролог.
По словам Ангелины, в июле есть три самых тревожных дня и начало нового обострения в войне.
"17, 20 июля очень тревожные и опасные дни. С 23 июля начало активных боевых действий, которые продлятся до конца лета", - сказала астролог.
Какие города Украины ждет большая опасность
"Самыми опасными, по-прежнему, остаются Харьков, Лисичанск, нехороший прогноз коснется Полтавы в этом месяце", - сказала астролог Главреду.
Астролог добавила, что к Новому году 2023 Украина сможет "немного выдохнуть".
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Гороскоп для Украины
Напомним, астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года, а в сентябре наше государство ждут значимые изменения.
Ранее астролог Ангелина Вакулина отметила, что война в Украине будет идти весь 2022 год. Она прогнозирует, что многие города Украины ждет тяжелая судьба.
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