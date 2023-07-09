Начнется полоса неудач: почему нельзя праздновать день рождения заранее

Праздновать день рождения заранее — значит "играть с судьбой".

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Почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже настоящей даты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

День рождения - это, пожалуй, самый важный праздник в жизни каждого человека. Но не всегда получается отпраздновать его день в день. Поэтому многие переносят торжество на другие даты - или за несколько дней раньше, или, наоборот, позже. Оба варианта, согласно приметам, плохая идея.

Если вам интересно, какие юбилеи категорически нельзя праздновать, читайте материал: Какие дни рождения не надо отмечать, чтобы не навлечь беду - приметы.

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Почему нельзя праздновать день рождения заранее

За несколько дней до дня рождения энергетика именинника меняется - человек как бы обновляется и очищается от негатива, чтобы новый год своей жизни он мог начать с нуля.

Если устроить торжество в эти дни, то именинник не сможет избавиться от старых проблем - они будут преследовать его весь год.

Кроме того, считается, что энергетика человека сильно ослаблена, а в день рождения высшие силы преподносят в дар человеку новый заряд энергии. Если отмечать праздник заранее, небесные силы не подарят свой подарок, и человек будет болеть до следующего дня рождения.

Еще одно суеверие гласит: праздновать день рождения заранее — значит "играть с судьбой". Таким образом именинник как бы ускоряет момент появления на свет. В результате высшие силы могут разгневаться.

Также приметы говорят о злых духах, которые приходят к праздничному столу. Если отмечать день рождения заранее, они останутся голодными и захотят проучить именинника.

Бытует мнение, что, если поздравить человека заранее, до своего дня рождения он может не дожить.

Кроме того, в народе говорят: когда человек торопится отметить свой день рождения, он торопит и свой последний день на земле.

Такж считается, что нельзя открывать подарки заранее. Якобы в этом случае именинника ждет целый год невезения.

Что делать, если вы хотите отпраздновать день рождения заранее

Наши предки считали, что в этом случае нужно сходить в церковь и попросить разрешения у высших сил, и тогда имениннику удастся избежать беды.

Почему заранее не поздравляют с днем рождения

Считается, что пожелания в день рождения имеют очень сильную энергетику и чаще всего сбываются.

Враги могут воспользоваться этой ситуацией и пожелать имениннику зла.

Если отмечать праздник заранее, когда энергетика ослаблена, а защиты высших сил нет, новый годовой цикл может начаться с черной полосы.

Почему нельзя отмечать день рождения позже

Отмечать день рождения позже настоящей даты также не рекомендуется, ведь ангел-хранитель, который должен защищать человека, не сможет попасть на торжество. В результате он обидится и в течение года не будет выполнять свою работу.

Кроме того, в старину люди верили, что на день рождения человека приходят души тех, кто ушел в мир иной. Причем явиться они могут только в тот день, который совпадает с настоящей датой появления на свет. Если попасть на торжество им не удастся, то именинника будут ждать одни неприятности.

Ранее Главред писал, почему нельзя купаться в свой день рождения.

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