Какие дни рождения не надо отмечать, чтобы не навлечь беду - приметы

День рождения обычно отмечается с размахом – гости, праздничный торт и поздравления. Но есть даты, которые наши предки не праздновали. И на это есть причины.

Сколько лет не отмечают и почему - приметы / Фото pixabay.com

Ко дням рождения все относятся по-разному: для кого-то это праздник, а кто-то не любит отмечать этот день, сожалея о том, что еще на один год стал старше. Если вы относитесь ко второй группе, то есть ряд дней рождения, которые можно смело не праздновать.

Какие дни рождения не надо отмечать

9 лет. Эту цифру наши предки ассоциировали с поминками, которые устраивают на девятый день после смерти. В этот день люди собирались, чтобы почтить память усопшего. Поэтому по традиции праздновать 9 лет с размахом было непринято.

13 лет. С цифрой 13 связано множество суеверий. В частности, некоторые люди считают, что праздновать 13-летие также не стоит, поскольку весь следующий год может быть неудачным.

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33 года. В этом возрасте был распят Иисус. Поэтому веселиться на 33-летие - плохая идея. Это может привести к ряду проблем. Эта примета в большей степени касается мужчин.

Почему в 40 лет не отмечают день рождения

40 лет. По одной из версий, именно на 40-й день душа умершего покидает землю, поэтому день связан с поминками. Другое суеверие гласит, что на 40-й день рождения ангел-хранитель покидает своего "подопечного", потому что он уже достаточно взрослый, чтобы самому о себе позаботиться. Астрологи же говорят, что после сорока лет человек вступает в самый сложный период жизни, который продлится три года.

Суеверие гласит: женщина, решившая отметить такой юбилей, не только ускорит старение, но и может рано стать вдовой. Мужчина же, отпраздновав 40 лет, привлечет в свою жизнь негатив и трудности, вплоть до собственной гибели. В Китае некоторые мужчины ждут 60-летия, чтобы отпраздновать юбилей.

53 года не стоит отмечать женщинам, потому что якобы в этом возрасте жизненная сила начинает покидать даму, а тратить остатки на празднование - бессмысленно.

Ранее Главред писал, почему нельзя купаться в свой день рождения.

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