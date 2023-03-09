"Начнется очень позитивный период": астролог назвала месяц, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Астролог Анна Вергелес не исключает, что уже весной Украина может начать готовиться к настоящим мирным переговорам с РФ.

ВСУ в апреле пойдут в контрнаступление / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com

Кровавая война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не заканчивается. Бои между украинской и российской армиями будут ужесточаться. Однако ВСУ не уступят оккупантам и дадут мощный отпор. Известный астролог Анна Вергелес назвала точный месяц, когда украинские военные пойдут в большое контрнаступление.

Уже весной украинские территории начнут возвращаться под контроль бойцов ВСУ.

"В апреле у нас начинается наконец очень позитивный период, когда мы начнем назад забирать свои территории. Это вторая половина апреля и май. Наконец у нас будет достаточное количество военной поддержки. Также будет какое-то очень ощутимая дипломатическая помощь, которая не на словах поступит, а на деле", - сказала Вергелес.

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Астролог не исключает, что именно весной может начаться подготовка к настоящим мирным переговорам с РФ. В этом процессе будет задействовано много дипломатов, а Россия зайдет в тупик и не будет требовать удовлетворения всех её желаний.

"Конец апреля, май и июнь принесут также первые намеки на настоящий переговорный процесс. Это не шантаж, не переговоры из разряда "соглашайтесь на все наши условия, и тогда, возможно, мы договоримся". Нет, здесь будет много дипломатов задействовано. Есть шанс, что с конца весны мы начнем двигаться к миру. Это будет длительный процесс и долгий путь, но это наконец сдвинет ситуацию", - добавила астролог.

Ранее астролог Анна Ефремова отмечала, что российским захватчикам скоро будет тяжело на фронте. Согласно ее прогнозу, до июля 2023 года украинские военные дадут "прикурить" российским оккупантам.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

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