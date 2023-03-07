"Самый сложный этап": астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в марте

Она призвала украинцев быть очень осторожными в этот период, особенно в информационном поле.

Астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в марте/ 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, ua.depositphotos.com

Астролог Анна Вергелес предупредила, что самый тяжелый период ждет украинцев с 13 по 22 марта. Это будет самый сложный этап, в который нужно будет соблюдать осторожность в различных сферах, а особенно в информационном поле.

По ее словам, в это время украинцы могут подвергаться сильному негативному влиянию со стороны. В частности, могут быть попытки манипуляций. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

"Самый сложный этап мы будем проживать с 13 по 22 марта. Это с одной стороны Нептун, когда все неопределенное, непонятное, очень много вопросов. Кстати, очень много сейчас проблем будет именно в информационном пространстве. Будет много дезинформации, попыток "раскачать" людей, много двояких заявлений от политиков", – сказала Вергелес.

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По ее словам, такая тенденция будет наблюдаться не только в Украине, но и за рубежом.

Астролог советует в этот период времени быть избирательными и внимательными к новостям, не воспринимать "за чистую монету" всё, что услышите или прочтете. Также, по ее словам, стоит не включаться эмоционально в информационное пространство, ведь оно будет токсичным.

Ранее астролог Анна Ефремова отмечала, что российским захватчикам скоро будет тяжело на фронте. Согласно ее прогнозу, до июля 2023 года украинские военные дадут "прикурить" российским оккупантам.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

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