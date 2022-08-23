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Начнется адская неделя: астролог рассказала о приближении сильнейшей трагедии, чем война

23 августа 2022, 17:18

Астролог предупредила о больших потерях Украину.

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Гороскоп для Украины война / pixabay

Украина полностью готова и приняла важные меры к празднованию Дня Независимости и угрозам, которые могут совершить оккупанты. Как говорит астролог Яна Эзотеричка, ВСУ могут тоже готовить сюрпризы для оккупантов.

"На этой неделе будут большие переезды. Люди будут выезжать из горячих точек. Также на этой неделе будут переговоры, и удача на нашей стороне. Украина сможет много чего преодолеть. Готовится большой подарок нам. Денежный или в видео оружия", - сообщила астролог.

Астролог предупредила о массовых жертвах.

"К сожалению, на этой неделе будет очень много трагедий и разрушений. Может что-то произойти, чего мы не ожидали. Будет много призывов к миру и ответу к тому, что уже наделали", - сообщила астролог в своем прогнозе.

Ситуация в регионах Украины

  • На Юге Украины будут какая-то очень обостренная ситуация.
  • На Востоке будут очень большие бои.
  • На Севере стоит ожидать напряжения.
  • На Западе будут пробовать что-то сделать с территории Беларуси.

Что ждет Украину 24 августа в День Независимости

"Будут победы и высшие силы на нашей стороне. Руководство Украины готово и есть планы. Много ситуаций с войной, может быть ухудшение ситуации на некоторых направлениях", - сообщила астролог.

Когда закончится война

"Мы сейчас находимся на развилке, и трудно находить силы. Из Украины хотят сделать марионетку. На сегодня очень много есть сговоров по поводу военного и политического вопроса. Многого мы не знаем", - говорит астролог.

Украина будет возвращать территории большой ценой.

"Показывает очень и очень много потерь и смертей. К сожалению, много людей уйдет. Будет очень долгая и затяжная война. Выпадает цифра 8. Если все силы встанут на нашу сторону, и произойдет смерть диктатора, то может завершиться война в августа. Но, мне кажется, это произойдет в апреле. Будет воссоединение семей", - добавила астролог.

По ее словам, в мае 2023 года уже не будет с кем воевать.

"Очень будет тяжело прийти к миру. Ближе к маю уже не будет с кем воевать. А вот в РФ пойдет разруха, там будет большие последствия", - говорит астролог.

Три дороги, которые ждут Украину

  • Может случиться что-то страшнее, чем война.
  • Смерть диктатора, которая на время остановит войну.
  • Завершение войны, которая может быть долгой и затяжной.

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