Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришла

Что нельзя делать 24 августа / goodfon.ru

24 августа церковь почитает память христианского святого Евпла (Евпатия). Украина отмечает большой праздник День Независимости.

Также, 24 августа, люди вспоминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.

В этот день старались молиться святым и попросить избавления от скверных людей, привлечь деньги и успех.

Что нельзя делать 24 августа

Нельзя 24 августа гулять в одиночестве после того, как зайдет солнце.

Нельзя 24 августа ходить в лес.

Нельзя купаться в отрытых водоемах.

Нельзя переедать, поскольку продолжается Успенский пост.

Нельзя 24 августа употреблять алкоголь и устраивать безудержное веселье.

Нельзя 24 августа лениться и думать о своих страхах.

Приметы на 24 августа

Если прекращает дуть ветер, то в скором времени будет хорошая погода.

Если во время восхода солнца пройдет дождь, то ненастье будет несколько дней.

Если утром над водоемами будет туман, то значит будут несколько похожих дней.

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