Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Известный астролог Влад Росс назвал период окончания войны в Украине и когда будет самый сложный период.

По прогнозу астролога, война закончится в 2022 году.

"Самая сложная ситуация будет у нас в конце мая - в июне. Марс - планета военных действий", - говорит астролог, передает ПолитБюро.

По его словам, будут попытки создать "котлы", ожидается ожесточенная борьба.

По словам астролога, в июле Украину ждет благоприятный период, в этот месяц можно ждать важное событие или хорошие новости.

По словам Росса, Россия примерно в 2024-2025 году будет разваливаться на мелкие части.

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

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