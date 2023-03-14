На улице привязалась собака или пес сам пришел в дом: как трактовать приметы

Собака, которая неожиданно пришла в дом, говорит о том, что скоро у семьи появится новый друг. Есть и другие знаки судьбы, связанные с четвероногими друзьями.

К чему собака забегает в дом - что говорят приметы / Фото pixabay.com

Всем давно известно, что собака - друг человека. Пес не только будет верным и преданным всю жизнь и бесплатно защитит от опасности, он может еще и предсказать, как будут развиваться события в ближайшее время. С этими животными связано множество примет. Как прочитать знаки судьбы, связанные с собакой, разобрался Главред.

К чему приходит чужая собака в дом

Если собака добровольно пришла к вам дом, в большинстве случаев это добрый знак - скоро вы получите хорошие новости или у вас появится новый друг.

Так как собаки очень сильно чувствуют настроение и энергетику, они никогда не придут к плохим людям. Если на пороге появился четвероногий друг, значит в семье царит мир и покой. Чтобы приманить в дом ещё больше счастья и добра, нужно приютить животное.

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Если собака выглядит неспокойно или она испугана, то скорее всего в дом скоро придут мелкие неприятности или проблемы.

Стоит обратить внимание на состояние животного. Если собака больна и выглядит несчастной, то возможно просит оказать ей помощь.

Согласно народным приметам, появление во дворе старой, тощей, грязной собаки предвещает беду и болезни. Но даже в этом случае не стоит прогонять животное, ведь собака не приносит несчастье с собой, она просто предупреждает о том, что оно близко.

Если в дом пришел взрослый, здоровый, упитанный и ухоженный пес, это говорит о том, что скоро вы получите вознаграждение, а здоровье будет крепким.

Щенок прибился к дому - это значит, что в семье в скором времени родится ребенок. Согласно приметам, щенка нужно оставить, чтобы он был защитником и помощником для малыша.

Если к дому прибилась беременная собака, она говорит об изобилии, достатке и хороших новостях. Если вы поможете животному, то в будущем вас будет ждать удача.

Что делать, если к тебе пристала собака

Многие задаются вопросом: почему уличные собаки идут за мной? Ответ очень прост - скорее всего вы хороший человек, так как животные очень чувствуют энергетику и не станут связываться с плохим человеком.

В народе также говорят: если за тобой увязалась собака, значит она пытается отвести беду, которая может встретиться по дороге. Когда угроза исчезнет, собака уйдет сама.

Если она проведет до самого дома, животное лучше оставить, так как это сулит большое счастье в будущем.

Если по дороге вы увидите несколько собак, играющих друг с другом, то вас ждёт веселое и радостное событие.

Ранее Главред писал, что значит, если кошка сама пришла в дом, и почему ее нельзя прогонять.

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