Кошка сама пришла в дом: что это значит и почему категорически запрещено прогонять мурлыку

Ни для кого не секрет, что кошки - энергетически очень сильные животные, которым приписывают умение излечивать болезни, предчувствовать изменения погоды и влиять на благополучие всей семьи. Существует традиция - в новый дом первой запускают кошку. Считается, что если мурлыка сразу нашла себе место, то хозяев жилища ждет счастье и удача, а там, где кот уляжется, лучше всего поставить кровать. Но это тот случай, когда люди просят кошку посодействовать благополучию семьи, но что значит, если кошка сама пришла в дом?
Чужая кошка пришла в дом: примета
Первое, что нужно знать: если пришла кошка и не уходит, прогонять ее не стоит. Лучше покормить и оказать ей помощь, если она в ней нуждается.
Согласно суевериям, если кошка сама пришла в дом, значит она принесла с собой счастье, удачу и благополучие. Также среди эзотериков существует мнение, что в образе кошки в дом пришла душа умершего родственника.
Самый лучший вариант - взять уличного кота, который пришел на порог, в свою семью. Считается, что в этом случае вы никогда не будете нуждаться в деньгах и вам будет сопутствовать удача. Чтобы это произошло, кот должен быть доволен жизнью в вашем доме. К слову, нелишним будет удостовериться, что кот или кошка - действительно бездомные, а не "потеряшки", которых обыскались хозяева.
Если выбросить приблудившегося котенка, есть риск отвернуть от себя удачу и везение на целых 7 лет, говорят приметы. Даже если вы не можете оставить у себя животное, не стоит сразу же указывать ему на дверь. Лучше позаботиться о нем и найти для него любящую семью.
Что значит, если кошка сама пришла в дом
Кошка пришла, чтобы отвести от вас беду. Если вы решите взять четвероногого друга себе, то автоматически спасетесь от грядущих неприятностей.
Если кошка сначала пришла в дом, а потом убежала, значит вместе с собой она забрала из дома смерть.
Коты - известные лекари. Они могут прийти в дом, в котором есть больной человек.
Кошки могут прийти в дом, где недавно умер человек. Так они сообщают родственникам, что усопший упокоился с миром, и о нем больше не стоит беспокоиться.
Если приблудившийся кот сразу же выбрал себе хозяина, этого человека ждут большие перемены. О том, какими будут эти перемены, расскажет цвет шерсти животного.
Черная кошка пришла в дом - примета
Черные кошки отводят все беды и несчастья, они способны защитить даже от самой сильной порчи.
Если в дом пришел черный кот с белыми лапками - это хороший знак. Хозяина такого животного ждет увеличение заработной платы или повышение по службе.
Приметы: серая кошка пришла в дом
Серые кошки - хорошие защитники. Они оберегают дом от недоброжелателей, сглаза, порчи.
Если серый кот настороженно относится к гостю, сторонится его или пытается напасть, значит человек пришел не с самыми добрыми намерениями.
Что значит белая кошка в доме
Белый кот – символ богатства, радости и успеха. Животные такого окраса считаются самыми лучшими лекарями.
Если вы внезапно почувствовали усталость и недомогание, достаточно просто полежать 10-15 минут рядом с белоснежным пушистым другом.
Рыжий кот - приметы
Рыжий кот, который пришел в дом, предвещает окончание трудных времен. Такие коты являются символами счастья и радости. Их появление обещает не только удачу во всех делах, но и материальное благополучие.
Кроме того, рыжие коты оберегают дом от воров и привлекают хороших друзей.
Трехцветный кот пришел в дом - что это значит
Если кошка с таким окрасом пришла в дом к одинокому человеку, значит вскоре он встретит свою вторую половинку.
Семейным парам такая кошка сулит благополучие и улучшение отношений. Если же к вам в гости заглянул трехцветный кот, то вас ждет успех во всех начинаниях.
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