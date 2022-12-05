Этого лучше избегать: почему нельзя смотреть кошке в глаза

Уже многие годы владельцы кошек опасаются смотреть в глаза своим любимцам.

Почему нельзя смотреть кошке в глаза / pixabay.com

Владельцы кошек нередко встречаются взглядами со своим любимцем. С давних пор кошачьему взгляду приписываются разнообразные мистические свойства. Египтяне боготворили их, а средневековая инквизиция считала помощниками дьявола.

Любопытно, но до сих пор многие владельцы кошек опасаются смотреть в глаза своим любимцам.

Вернемся на 10 тысяч лет назад

Именно тогда люди приручили первых кошек. Тогда они защищали продовольственные запасы от грызунов-вредителей, а человек, в свою очередь, предоставлял им возможность охотиться на своей территории, защищал кошку от более крупных и опасных хищников.

После полного одомашнивания кошек с подавлением большей части природных инстинктов так и не произошло. Глубоко в подсознании сохраняются инстинкты диких предков.

Почему нельзя смотреть кошке в глаза?

Одной из причин можно считать дискомфорт, испытываемый кошкой при прямом зрительном контакте с другим животным. Такой дискомфорт может вылиться как в ответную агрессию, так и в любую другую форму демонстрации неприятных чувств: животное может вокализировать, отвести взгляд или уйти в другое помещение.

Независимо от того, к каким ответным действиям приводит прямой зрительный контакт, важно помнить, что для животного это стресс, которого лучше избегать.

Также говорят, если долго смотреть в глаза кошке, можно увидеть потусторонний мир. И хотя это всего лишь детская страшилка, специалисты и зоопсихологи все же не рекомендуют подолгу смотреть в глаза домашней любимице. Причина, правда, совершенно не мистического характера.

Что делать, если кошка смотрит в глаза?

Если кошка сама идет на зрительный контакт и пристально смотрит хозяину в глаза. На языке хищника такое поведение означало бы или прямую агрессию, неуважение или пренебрежение.

Конечно же, через такой заискивающий взгляд кошка может и просто выпрашивать любимое лакомство или по любым другим причинам стараться обратить на себя внимание.

Зоопсихологи сходятся во мнении, что пристальный продолжительный взгляд в глаза необходимо пресекать. Делать это нужно главным образом переключая внимание животного на другие объекты, но не повышайте голос и не стремитесь любым другим способом обострить ситуацию, пусть даже и в шутку.

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