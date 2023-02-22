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На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметы

22 февраля 2023, 16:51
Где нельзя носить обручальное кольцо и где можно - Главред детальнейшим образом изучил все приметы, связанные с этим атрибутом законного брака.
Обручальные кольца
Существует масса примет по поводу обручальных колец / ua.depositphotos.com

Во времена укромные, теперь почти былинные была популярной песенка с рефреном "Обручальное кольцо – не простое украшение". И это таки действительно так ‒ вокруг таких колец сложилось достаточно количество разного рода примет. Попробуем о них рассказать детальнее.

Обручальное кольцо приметы:

  • Носить обручальное кольцо до, собственное, процесса бракосочетания ‒ просто так, для красоты точно не стоит, говори народная мудрость;
  • Если девушка желает таким образом приблизить собственную свадьбу, то сильно рискует, что свадьба, наоборот, полностью расстроится;
  • Ни в коем случае нельзя брать для бракосочетания родительские кольца (или там, кольца дедушек-бабушек). Даже если они очень дорогие и качественные (и вообще очень дороги как память), а ваши родные прожили в браке много десятков лет, лучше все же сохранить их "обручалки" как семейные реликвии. А себе для свадьбы нужно обязательно купить новые.
  • Если случай нашли обручальное кольцо, то непременно его нужно подобрать ‒ это все к счастливому браку. Но вот примерять его ни в коем случае нельзя ‒ ведь вы же достоверно не знаете, какие проблемы были в семье у человека, который его потерял. Его можно отнести в ломбард либо продать через Сеть, можно просто положить в темную шкатулку в шкафу, но носить ‒ нельзя.
  • Не принимайте обручальные кольца в подарок. Даже если их вам приносят с самыми теплыми пожеланиями родные и близкие. Обязательно в ответ дайте за кольца денег ‒ пусть даже немного; Не экспериментируйте с дизайном колец. Стоит выбрать простые и гладкие кольца. Именно они обычно олицетворяют спокойную жизнь в браке. Если хотите, то можно поэкспериментировать с сортами золота в кольце и, конечно, с гравировкой с внутренней стороны.
  • Ни в коем случае не роняйте кольцо. Уронить его на землю ‒ в пыль, грязь и снег ‒ плохо, а уже потерять – совсем худо. И уж совсем паршивой приметой в этом разрезе уронить кольца прямо в ЗАГСе ‒ когда молодожены меняются ими.
Кольцо

На какой руке носят кольцо

Здесь все предельно просто. В Украине, как и во многих странах Восточной Европы обручальное кольцо носят на безымянном пальце. Более того, женщинам его носить на аналогичном пальце левой руки не рекомендуется категорически. Это тянется из глубины веков, когда женщин, которые овдовели, должны были носить на нем обручальное кольцо от этого брака. Ну и, собственно, по давней традиции именно правой рукой, согласно приметам, положено подписывать важные документы, креститься или утверждать договора.

За границей (по всей видимости, из-за католической традиции) именно безымянный палец левой руки предназначен для ношения обручального кольца в первом и каждом последующем браке.

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