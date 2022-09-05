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Почему нельзя снимать обручальное кольцо: тайные символы и народные поверья

5 сентября 2022, 08:30

Можно ли снимать обручальное кольцо после свадьбы: что нужно знать о главны приметах.

Обручальное
Почему нельзя снимать помолвочное кольцо: что говорят народные поверья / ua.depositphotos.com

Одним из символов супружеской жизни с давних времен является обручальное кольцо (его еще называют алтарное кольцо). Оно приобретается парой и носится каждым из супругов. Нередко обручальное кольцо переходит в дар от родителей детям или от бабушек и дедушек – внукам.

Известно, что по преданиям традиция ношения обручального кольца возникала еще с незапамятных времен. В отдельных источниках можно встретить информацию о том, что такой обычай появился еще со времен Древней Греции и даже Древнего Египта.

Изначально повелось, что обручальное кольцо носится каждым из супругов и символизирует знак верности заключенному брачному союзу. Обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой или левой руки. Это зависит от того, к какой религии принадлежат супруги.

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У славянских народов преимущественно носят обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Важно помнить, что если человек надел обручальное кольцо на левую руку – это свидетельство того, что он потерял своего супруга - стал вдовцом или вдовой или находится в разводе.

Что если снять обручальное кольцо?

С давности существует поверье, что если один супругов не будет носить обручальное кольцо, то их брак прекратит существование. В старину это зачастую соответствовало истине.

Поверье, связанное с обручальным кольцом, гласит, что если муж или жена снимут кольцо, то брак разрушится. По сути, в прежние времена это было именно так – нарушив клятву, данную перед алтарем, человек становился изгоем.

Можно ли снимать кольца после свадьбы?

Все старинные приметы говорят одно – нельзя снимать обручальное кольцо после свадьбы. Утверждается, что при этом ставится под удар не только союз самих супругов, но и безопасность их детей и других членов семьи.

При этом обручальное кольцо становится одним из символов брака и носится супругами не снимая. Многие уверены в том, что чем дольше носится обручальное кольцо, тем прочнее будет брак. Как утверждают приметы, те, кто снимают обручальное кольцо, зачастую ощущают на себе резкие перемены в семейной жизни – между супругами все чаще начинают возникать ссоры, скандалы и размолвки.

Можно ли носить обручальное кольцо не снимая?

Можно не беспокоиться о том, что обручальное кольцо носится на руке 24 часа в сутки. Если оно подходит по размеру – не давит и не натирает – нет причин снимать его на ночь.

Однако помните, что если алтарное кольцо не по размеру и свободно двигается по пальцу, то есть риск потерять его при выполнении определенных физических работ на улице, или во время купания в речке или на море.

Еще одна примета гласит, что свое обручальное кольцо нельзя давать примерять их другим. Этого нельзя делать не только после, но и до свадьбы.

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