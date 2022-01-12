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На каком масле нельзя жарить картошку - медики дали ответ

12 января 2022, 23:20

Кокосовое, оливковое и масло авокадо – одни из самых полезных масел.

картошка
Картошка / pixabay

Жареные продукты не только обладают высокой калорийностью, но и высоким содержанием трансжиров, поэтому употребление их в большом количестве может увеличивать риск развития болезни сердца, диабета, рака и ожирения.

Как рассказали в Центре общественного здоровья Украины, одна маленькая запеченная картошка (100 грамм) содержит 93 калории и 0 грамм жира, в том же количестве (100 граммов) картошки фри — 319 калорий и 17 граммов жира.

Жареные продукты не только высококалорийные, но и содержат много трансжиров, поэтому употребление их в больших количествах может увеличить риск сердечных заболеваний, диабета, рака и ожирения.

Однако любимую хрустящую корочку можно получить и другими способами, которые намного полезнее:

  • используйте небольшое количество масла, чтобы покрыть поверхность блюда, а затем обжарьте в духовке, вместо фритюра;
  • для того, чтобы сделать хрустящую корочку, добавьте хрустящие ингредиенты снаружи блюда, затем обжарьте в духовке, а не жарьте на раскаленном масле;
  • чтобы мясо было сочнее, маринуйте в сливочном масле, затем обжаривайте в духовке;
  • вместо обычной муки, которая впитывает много масла в тесте можно использовать безглютеновую муку, например кукурузную или рисовую.

Какое масло лучше всего для жарки картошки

Кокосовое, оливковое и масло авокадо – одни из самых полезных масел.

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Кулинарные масла, содержащие высокое содержание полиненасыщенных жиров, гораздо менее прочные и образуют акриламид при высокой температуре.

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К ним относятся: масло канолы, масло с рисовых отрубей, масло виноградных косточек, соевое масло, кукурузное, подсолнечное.

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