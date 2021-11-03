Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога

Известный диетолог Артем Леонов также добавил, что количество употребляемой в пищу человеком картошки напрямую зависит от микробиоты его кишечника.
При каких особенностях организма стоит воздержаться от употребления картофеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий известного диетолога Артема Леонова.
"Так как картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц – то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию", – сказал он.
Леонов также добавил, что все зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть много картофеля.
Читайте такжеВрач рассказала о коварной опасности вареной картошки
Напомним, ранее медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть.
До того сомнологи утверждали, перед сном категорически не стоит читать новости.