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Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога

3 ноября 2021, 02:30
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Известный диетолог Артем Леонов также добавил, что количество употребляемой в пищу человеком картошки напрямую зависит от микробиоты его кишечника.

Картофель
Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога / УНИАН

При каких особенностях организма стоит воздержаться от употребления картофеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий известного диетолога Артема Леонова.

"Так как картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц – то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию", – сказал он.

Леонов также добавил, что все зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть много картофеля.

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Напомним, ранее медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть.

До того сомнологи утверждали​, перед сном категорически не стоит читать новости.

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здоровье картошка диета
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