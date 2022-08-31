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"На энергетическом этапе мы уже выиграли": Макс Гордеев рассказал, когда закончится война в Украине

31 августа 2022, 01:31

Поющий медиум раскрыл секрет настоящей победы для Украины.

Макс Гордеев
Макс Гордеев рассказал, когда закончится война и о победе Украины / instagram.com/maxgord, pixabay.com

Звездный экстрасенс Максим Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда сделал весьма оптимистический прогноз на исход войны в Украине. Известный медиум убежден - прямой путь к нашей победе уже проложен, и мы уверенно следуем по нему семимильными шагами.

"На энергетическом этапе – стопроцентно. На энергетическом этапе мы уже выиграли войну. И началась эта энергетическая фаза именно 7 июля, на Ивана Купала. Ибо началась фаза энергии нашей победы. И вы видите, что после того, после седьмого июля, начали ребята наши крушить их как те орешки. И конечно мы понемногу получаем все больше и больше техники, все больше и больше ситуаций положительных становится", - отмечает Гордеев.

Однако он подчеркивает: ни высшие силы, ни политологи не могут сейчас дать максимально точный прогноз - ситауия на фронте меняется с молниеносной скоростью. За ней не поспевают ни карты таро, ни всевидящее око, ни маститые военные. "Очень многие говорят: "Вот экстрасенсы, они не могут понять, то одно говорят, то говорят, то третье, то четвертое". Но здесь всё так. Мы не можем полностью сказать. Сегодня к нам пришла такая энергия. Что-то изменилось, кто-то изменился, какая-то задержка с оружием… оно уже изменилось еще на месяц, понимаете? Тут ведь не от нас это зависит", - заявляет экстрасенс.

Впрочем, у него нет и капли сомнений в том, что Украина победит. Несмотря на то, что он зарекся называть какие-либо конкретные даты, экстрасенс уже видит триумф нашей страны. "Сейчас у меня нет уже больше ответа на это. Я очень надеялся, что война закончится в августе. И, в самом деле, я для себя понял, что это ситуация, которую контролировать с точки зрения эзотерики, к сожалению, невозможно. Поэтому что карты показывают одно, ты рассказываешь людям, а потом они меняют свою трактовку на пол месяца-месяц. И это говорит только о том, что мы можем изменить свое будущее. Но сейчас я чувствую что война уже очень скоро закончится. Я уверен, что все будет хорошо, но я зарекся себе говорить когда закончится война. Она закончится и все будет хорошо для Украины, и вы увидите, насколько классно все будет. Но она закончится только тогда, когда каждый из нас поймет для чего именно ему была дана эта война. И для чего именно он или она сейчас находятся в этой ситуации", - рассказывает он.

Также Макс Гордеев рассказал, что же на самом деле будет победой для Украины: "Это ситуация, в которой все мы должны с вами собраться, потому что самая главная победа, правильная победа – это поддержка друг друга. Ее не хватает. Капец, как не хватает. Вы должны понять, что все мы, украинцы, чувствуем одно и то же".

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