Чудодейственный эффект для хозяина и любимца: 4 причины пойти немедленно погладить свою кошку

Главред рассказывает, что происходит с человеком, когда он гладит кошку и почему нам так приятно гладить котиков.

Почему нам так приятно гладить котиков? / ua.depositphotos.com

Пожалуй, в мире не найдется человека, который будет равнодушен к четвероногим пушистикам. Мурлыканье и искренняя кошачья ласка завораживает с первого прикосновения, а потому нам всегда так хочется погладить этих домашних любимцев. Оказывается, что гладить кошек полезно не только для их хозяев, но и для самих животных. Главред рассказывает, что происходит с человеком, когда он гладит кошку и почему нам так приятно гладить котиков.

Прежде всего, следует разобраться, как правильно гладить кота, ведь есть такие места, где нельзя гладить котика. Эти домашние любимцы крайне не любят, когда им гладят хвост, ноги и подушечки лап, а также бедра. Кроме того, некоторые котики также не любят, когда им гладят живот.

Где лучше всего гладить кота? Ваши пушистые любимцы будут невероятно счастливы, если вы будете гладить им голову (особенно между глазами и ушками). Также котики любят, когда им гладят шею и подбородок. Разрешается также гладить вдоль спины.

Что будет, если регулярно гладить кошку:

Когда мы гладим кошку, то наш организм в прямом смысле оздоравливается. Прежде всего, кошка - это настоящий антидепрессант. Поглаживание кошки избавляет нас от стрессового состояния: уровень кортизола (гормон стресса) снижается в разы, а уровень окситоцина (гормон счастья) наоборот увеличивается. Кроме того, доказано, что регулярное поглаживание кошки нормализует кровяное давление, а также уменьшает уровень холестерина в крови. Более того, кошачье мурлыканье положительно влияет на наш иммунитет. Котик также получает массу привилегий, когда его гладят. Доказано, что те кошки, которых регулярно гладят хозяева, гораздо меньше болеют. А знаете ли вы, что чувствует кошка, когда ее гладят? Оказывается, что поглаживание котика напоминает нашему любимцу то, как мама его вылизывала, когда он был маленьким. Благодаря этим ощущениям котик чувствует себя невероятно счастливым. Поглаживание котика укрепляет связь между хозяином и домашним любимцем. Ваш котик начинает вам доверять, если вы регулярно обращаете на него внимание и гладите его по головке. Если кошка приходит к вам и ложится животиком доверху, будьте уверены, что она вам доверяет. Кроме того, кошка чувствует себя в безопасности, если позволяет себя гладить. Поглаживание котика избавляет нас от чувства одиночества. Как известно, все нежные прикосновения вызывают прилив любви и нежности, а потому, если вам этого не хватает, просто заведите себе пушистого друга. Также не следует забывать о том, что котики помогают нам избавиться от бессонницы.

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