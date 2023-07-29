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Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд: ответ всех удивит

Алёна Воронина
29 июля 2023, 10:55 обновлено 29 июля, 10:55
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Многие не задумываются, какой промежуток должен быть между стирками в машинке и нужно ли вообще делать перерыв. Есть нюансы, которые стоит знать каждому.
Стирка, стиральная машина
Можно ли запускать стиральную машину два раза подряд/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие из нас хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда в течение недели не было времени на стирку, поэтому вся собранная одежда так и осталась ждать выходных. А на выходных начинается квест с названием "успеть всё", и, конечно, приходится интенсивно эксплуатировать стиральную машинку и запускать стирку несколько раз. Но при этом не все задумываются, нужно ли дать стиральной машине отдыхать между стирками, хотя на самом деле это очень важный вопрос, если вы хотите, чтобы машинка прослужила вам как можно дольше.

Казалось бы, машинка создана именно для стирки, то что же может произойти, если она проведет несколько циклов очистки одежды подряд? Но не всё так просто, как кажется. Есть некоторые нюансы, которые стоит знать каждому. Поэтому давайте разбираться, должен ли быть какой-то интервал между стирками в стиральной машине.

Стиральные машинки, особенно если они изготовлены надежным производителем, имеют определенный запас прочности. Но детали такой техники, как и любой другой, будут со временем изнашиваться. При этом деталям стиральной машинки приходится еще тяжелее, ведь они постоянно контактируют с водой, которая далеко не всегда качественная. На долговечность деталей также влияют перепады напряжения в электросети, высокая скорость вращения барабана и тому подобное.

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Чем интенсивнее использовать стиральную машину, тем быстрее будут изнашиваться ее детали. Но тогда возникает логичный вопрос: имеет ли значение, стирать машинкой по одному разу в день несколько дней подряд или несколько раз за один день?

В ответе на этот вопрос мнения могут расходиться. Большинство мастеров согласны с тем, что перерыв необходим, но не является обязательным. Во время цикла стирки механизмы машинки нагреваются, и для машинки было бы неплохо, если бы вы дали немного времени, чтобы эти механизмы остыли до следующей стирки.

Лучше сделать интервал между циклами от 30 минут до 2 часов. Но острой необходимости в таких действиях нет, поэтому выбор остается за каждым.

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