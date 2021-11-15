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Можно ли сыр есть каждый день - ответ диетолога

15 ноября 2021, 22:59

Обычно полутвердые или твердые сыры хранятся в холодильнике около двух недель (если они упакованы), говорит медик-диетолог Татьяна Разумовская.

Сыр
Можно ли сыр есть каждый день - ответ диетолога / УНИАН

Сыр — хороший способ укрепить зубы и справиться с аппетитом. Врач-диетолог Татьяна Разумовская в комментарии РИА Новости озвучила основные полезные свойства продукта.

"Белок — основной "строительный" материал для организма. Первые признаки его нехватки — отеки на лице и отеки ног, частые простуды, слабость и утомляемость. Если не обращать внимание на эти "звоночки", последствия могут быть более серьезными. В сутки взрослому, чья физическая активность не очень высокая, по данным ВОЗ, требуется 45-55 граммов белка, поэтому полезно включать сыр в рацион", — она

Главное в употреблении сыра — регулировать его количество (не более 25-30 граммов в сутки). Обычно полутвердые или твердые сыры хранятся в холодильнике около двух недель (если они упакованы), но есть сорта, которые лежат до четырех месяцев — к примеру (гауда, голландский, масдам, российский). Основной срок "жизни" пармезана — до шести месяцев.

Мягкие сыры, к примеру, камамбер, нужно поедать как можно быстрее — в течение семи-десяти суток. Но с этим можно справиться ‒ поместить сыр в морозилку и сохранить до трех месяцев.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье сыр
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