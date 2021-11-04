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Чем сыр полезен и чем вреден для тела - комментарий диетолога

4 ноября 2021, 15:55
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Специалист отметила, что калорийность сыра является противопоказанием для людей с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сыр
Чем сыр полезен и чем вреден для тела - отвел диетолога / УНИАН

Выбирать сыр людям нужно очень тщательно. Об этом рассказала в комментарии РИА Новости диетолог Татьяна Иванникова.

"Сыр – очень питательный продукт и на одну четверть состоит из белков. Они нужны нам, так как являются строительным материалом для мышц. Поэтому сыр часто употребляют спортсмены в восстановительный период. Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию, поэтому его часто используют в качестве полезного перекуса", – заявила эксперт.

Иванникова отметила, что калорийность сыра является противопоказанием для людей с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров. Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево", – подытожила она.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

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здоровье сыр
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