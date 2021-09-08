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Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств

8 сентября 2021, 03:07
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Как говорят британские ученые говорят о том, что при определенном стечении факторов люди могут добиться снижения давление без лекарственного вмешательства.

Давление
Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств / УНИАН

Медленные и кратковременные физические упражнения в солидной степени способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследования специалистов клиники Mayo.

Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.

В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили ученые.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье артериальное давление организм
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