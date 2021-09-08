Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств / УНИАН

Медленные и кратковременные физические упражнения в солидной степени способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследования специалистов клиники Mayo.

Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.

В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили ученые.

Реклама

Читайте такжеГипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление

Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.