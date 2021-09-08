Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств

Как говорят британские ученые говорят о том, что при определенном стечении факторов люди могут добиться снижения давление без лекарственного вмешательства.
Медленные и кратковременные физические упражнения в солидной степени способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследования специалистов клиники Mayo.
Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.
"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили специалисты.
В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, поскольку у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения", — объяснили ученые.
Читайте такжеГипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление
Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.
Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.