УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно ли сажать тую возле дома: развенчаны мифы "кладбищенского дерева"

Анна Ярославская
5 сентября 2023, 01:39
14
Туя быстро растет и не требует особого ухода. Хотя дерево обладает лекарственными свойствами, с ним связано множество негативных примет.
Туя
Почему нельзя сажать туи - приметы и суеверия / Коллаж: Главред, фото pixabay.com

Вечнозеленые туи часто высаживают возле дома. Они могут стать настоящим украшением сада. Кроме того, имеют приятный аромат. Однако туя на участке - не всегда хорошая идея. Дело в том, что с этим растением связано множество примет и суеверий.

Какая энергетика у туи

В народе тую называют кладбищенским растением. Дерево считается символом скорби и печали и якобы нравится покойникам. Согласно поверьям, туя приносит в дом плохую энергетику. Рядом с этим деревом человек может ощущать недомогание, усталость и головную боль.

Также говорят, что туя высасывает энергетику из человека.

видео дня

Туя - приметы и суеверия

Если посадить дерево слишком близко к дому, оно будет притягивать болезни и несчастья.

Одиноким девушкам нельзя сажать тую, потому что она будет отпугивать всех женихов.

Если дерево вырастет большим, хозяин дома в ближайшее время умрет.

Почему нельзя сажать туи

Бытует мнение, что туя приносит хозяевам дома несчастья и привлекает злых духов. Связано это с тем, что вечнозеленое дерево очень неприхотливо, поэтому его часто высаживали на кладбищах. Из-за скорби, которую человек испытывает на кладбище, туя и получила плохую славу.

Еще одно суеверие, связанное с туей, говорит о том, что дерево может притянуть к дому подозрительных личностей. Этот миф также легко развенчать. Дело в том, что это североамериканское дерево попало в Европу лишь 400 лет назад. Посадить его на своем участке могли в то время только зажиточные люди. Таким образом, туя стала настоящей приманкой для воров.

Туя - дерево жизни или смерти

Французский король, которому тую привезли в дар, назвал ее "деревом жизни". Он был уверен, что вечнозеленые ветки туи приносят ее владельцу долголетие.

Если откинуть все приметы и суеверия, то дерево имеет множество позитивных свойств с чисто практической точки зрения.

Во-первых, хвоя обладает сильным антимикробным действием. Поэтому если посадить тую на участке, можно избавиться от сезонных простуд.

Во-вторых, хвоя может накапливать в себе заряд статического электричества, поэтому дерево служит "природным пылесосом" - оно притягивает пыль и снижает ее количество в воздухе.

В-третьих, густая крона растений, высаженных в виде живой изгороди, создает прекрасную защитную полосу, снижающую уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта.

В-четвертых, корневая система туй прекрасно укрепляет почву.

Ранее Главред писал, какие деревья нельзя сажать рядом с домом.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы лайфхак интересные новости туя
Реклама

Главное за день

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

22:39 Украина
ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

22:24 Украина
ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:39

Можно ли сажать тую возле дома: развенчаны мифы "кладбищенского дерева"

00:14

Умер рок-звезда и исполнитель песен из мультфильма "Шрек"Видео

00:11

Взрывная оптическая иллюзия: только гении могут найти пчелу в спальне за 7 секунд

04 сентября, понедельник
23:34

В две области Украины все чаще пытается проникнуть ДРГ: в ГПСУ раскрыли подробности

22:54

Встреча диктаторов: Ким Чен Ын поедет к Путину, чтобы обсудить поставку оружия РФ

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
22:47

Тает во рту: готовим воздушный низкокалорийный яблочный пирог

22:39

Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

22:25

У победителя Шансу и Голосу країни произошло несчастье в семье

22:24

ВСУ держат оборону: оккупанты наступают и несут потери на передовой

Реклама
22:14

Денис Казанский. Почему заскулили российские военкорыВидеоблоги

22:04

"Хорошие русские" просто сидят и ждут, когда Путина победим мымнение

21:54

Netflix случайно "похоронил" в своем сериале украинского поэта: тот отреагировал

21:42

Переговоры Эрдогана и Путина, зерновое соглашение и последствиямнение

21:38

В сентябре ожидается "курсовая качка": банкир сделал прогноз по стоимости валюты

20:35

Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

20:31

ВСУ повредили важные мосты оккупантов: не смогут перевозить оружие и технику

19:45

ВСУ получают огневое преимущество: раскрыты хитрости, к которым прибегают военные

19:31

Звезда Игры престолов разводится с мужем после 4 лет брака - СМИ

19:14

Пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина

18:36

Дамы вперед: Джонни Депп высказался про роман с Дженной Ортегой

Реклама
18:31

Кулеба раскрыл, что Украина имеет доказательства падения дронов Shahed в Румынии

18:30

Не профессия: что означает слово "лікарша" в украинском языке - Авраменко ответил

18:11

Загадка для проверки на внимательность: только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд

18:06

Только 1% людей сможет ответить на вопрос этой викторины: сможешь ли ты

17:51

Перепутала флаг Украины с шарфом: Приходько жестко раскритиковала Ахеджакову

17:40

"Между РФ и Турцией война": на встрече Путина и Эрдогана произошел забавный казус

17:37

Эрдоган и Путин не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки"

16:40

Удивительно простой лайфхак, который поможет разгладить надоедливые пуговицы на одежде

16:36

Как раньше назывался Ивано-Франковск, Тернополь и Львов: неизвестная история названий

16:35

"Аллигатор" рухнул в Азовское море: потерпел крушение военный вертолет РФ Ка-52

16:26

В ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине

16:18

Головокружительный салат за 7 минут: рецепт, который разметают за две секундыВидео

16:01

Пытались спасти собаку: в Кропивницком трагически погибли молодые супруги

15:53

ВСУ будут применять против оккупантов дроны с искусственным интеллектом

15:43

"Утопить весь ЧФ": в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту

15:42

Церковный праздник 5 сентября: что нельзя делать на Луппа Солунского

15:40

Голос країни-13: воин с академическим вокалом заставил тренеров трепетатьВидео

15:28

Только гении рассмотрят слово: оптическая иллюзия, которая проверит IQ менее чем за минуту

15:25

В России утверждают, что модернизировали Су-34 под "Кинжал"

14:52

"В направлении Азовского побережья": генерал спрогнозировал мощный прорыв ВСУ

Реклама
14:49

Почему горчит жареная рыба: как спасти неудачное блюдо

14:38

День войны стоит Украине 100 миллионов долларов − Резников

14:30

Эрдоган встретился с Путиным и сделал громкое заявление насчет зерновой сделки

14:04

Ольга Сумская показала фото с Антониной Паперной

13:47

К чему снится кольцо: потеря предсказывает расставание

13:46

Польша начала депортировать украинцев: кому светит возвращение в Украину

13:36

Как похудеть в руках за 18 мин в день: фитнес-тренер показала самые эффективные упражненияВидео

13:01

Ветеринар рассказал, что делают домашние животные в свои последние минуты жизни

12:34

ВСУ будет труднее прорвать вторую линию обороны россиян: Коваленко назвал проблему

12:33

Появляется на публике инкогнито: Анастасия Заворотнюк ведет активную жизнь - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять