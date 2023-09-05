Можно ли сажать тую возле дома: развенчаны мифы "кладбищенского дерева"

Туя быстро растет и не требует особого ухода. Хотя дерево обладает лекарственными свойствами, с ним связано множество негативных примет.

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Почему нельзя сажать туи - приметы и суеверия / Коллаж: Главред, фото pixabay.com

Вечнозеленые туи часто высаживают возле дома. Они могут стать настоящим украшением сада. Кроме того, имеют приятный аромат. Однако туя на участке - не всегда хорошая идея. Дело в том, что с этим растением связано множество примет и суеверий.

Какая энергетика у туи

В народе тую называют кладбищенским растением. Дерево считается символом скорби и печали и якобы нравится покойникам. Согласно поверьям, туя приносит в дом плохую энергетику. Рядом с этим деревом человек может ощущать недомогание, усталость и головную боль.

Также говорят, что туя высасывает энергетику из человека.

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Туя - приметы и суеверия

Если посадить дерево слишком близко к дому, оно будет притягивать болезни и несчастья.

Одиноким девушкам нельзя сажать тую, потому что она будет отпугивать всех женихов.

Если дерево вырастет большим, хозяин дома в ближайшее время умрет.

Почему нельзя сажать туи

Бытует мнение, что туя приносит хозяевам дома несчастья и привлекает злых духов. Связано это с тем, что вечнозеленое дерево очень неприхотливо, поэтому его часто высаживали на кладбищах. Из-за скорби, которую человек испытывает на кладбище, туя и получила плохую славу.

Еще одно суеверие, связанное с туей, говорит о том, что дерево может притянуть к дому подозрительных личностей. Этот миф также легко развенчать. Дело в том, что это североамериканское дерево попало в Европу лишь 400 лет назад. Посадить его на своем участке могли в то время только зажиточные люди. Таким образом, туя стала настоящей приманкой для воров.

Туя - дерево жизни или смерти

Французский король, которому тую привезли в дар, назвал ее "деревом жизни". Он был уверен, что вечнозеленые ветки туи приносят ее владельцу долголетие.

Если откинуть все приметы и суеверия, то дерево имеет множество позитивных свойств с чисто практической точки зрения.

Во-первых, хвоя обладает сильным антимикробным действием. Поэтому если посадить тую на участке, можно избавиться от сезонных простуд.

Во-вторых, хвоя может накапливать в себе заряд статического электричества, поэтому дерево служит "природным пылесосом" - оно притягивает пыль и снижает ее количество в воздухе.

В-третьих, густая крона растений, высаженных в виде живой изгороди, создает прекрасную защитную полосу, снижающую уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта.

В-четвертых, корневая система туй прекрасно укрепляет почву.

Ранее Главред писал, какие деревья нельзя сажать рядом с домом.

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