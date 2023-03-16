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Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников

16 марта 2023, 05:30
Если вы не знаете, какое дерево лучше всего посадить возле дома, выбирайте вишню – так вы насладитесь вкусными плодами и будете принимать верные решения.
Тополь, ель
Какие деревья подходят для дома – решать вам, но лучше не сажать во дворе тополь или елку / Коллаж Википедия

Опытные дачники хорошо знают, что есть немало растений, которые не рекомендуется сажать на своем участке. Одни деревья слишком сильно раскидывают свои корни и "оккупируют" территорию, а другие могут навредить почве. Люди верят и в приметы, согласно которым некоторые деревья возле дома лучше не сажать. В любом случае, нужно четко разобраться в том, какие деревья можно сажать возле дома, а какие – нельзя, чтобы правильно украсить свой дачный сад.

Какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Сосна мешает другим деревьям

Суеверия нам твердят, что у сосны хорошая энергетика, а само дерево положительно влияет на оздоровление воздуха. Однако вы могли заметить, как в тех же сосновых лесах рядом с соснами ничего не растет, а почва желтого цвета.

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Проблема заключается в том, что сосна создает условие тени. Почва не обогащается, а хвоя ей никак не помогает. Именно поэтому рядом с сосной обычно ничего не растет.

Народные приметы против елки

В отличие от сосны, ель так сильно не затеняет участок, но против нее народные приметы. Но люди верят, что дерево вредит энергетике, губит урожай и выгоняет из дома мужчин. Негативная ассоциация с елью во дворе создавалась веками.

Приметы гласят, что туя мешает девушке выйти замуж

Тую называют очень удобным растением, которое хорошо выглядит и не требует какой-то особой заботы. Но вот приметы против туи достаточно неоднозначны – с одной стороны люди считают, что она отгоняет злых духов. С другой стороны верят в то, что она мешает девушке выйти замуж.

Романтичную березу не советуют сажать

Береза – дерево романтики. Считается, что оно оберегает от чего-то злого. Но вот во дворе ее не советуют сажать, поскольку по приметам верят, что она плохо отражается на женском здоровье хозяйки и может якобы спровоцировать бесплодье.

Также береза вредит и другим растениям, поскольку у нее широкие корни, которые забирают всю воду из почвы.

Не советуют сажать и дуб

Дуб давно считается символом долголетия. Однако некоторые в народе верят, что его наличие во дворе может негативно отразиться на здоровье главы семьи. Также у дуба мощные корни, которые могут пробраться под фундамент дома.

Приметы говорят, что нельзя сажать иву

В народе считают, что люди, которые посадили иву или вербу, будут плакать, потому что ива плакучая. Также ее связывают с другими плохими приметами.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Лучше не сажать тополь

Тополь не советуют сажать, поскольку это очень хрупкое дерево с полым стволом. От сильного ветра оно может сломаться и упасть. У многих людей аллергия на дерево – вот почему нельзя сажать тополь.

Какое дерево защищает от негатива

Чтобы не было негативной энергии, возле дома советуют сажать вишню. Она явно не входит в какие-либо списки, где может быть указано, какие фруктовые деревья нельзя сажать рядом с домом.

В народе издавна полагали, что посадка вишни серьезно повлияет на судьбу. К тому же вишня помогает развивать здравый рассудок и способность принимать грамотные решения. Поэтому если вам нужно знать, какие деревья можно посадить вдоль забора, сделайте выбор в пользу вишни.

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