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Можно ли пить спиртное и не поправиться - ответ эксперта

20 октября 2021, 23:09
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Спиртные напитки действительно провоцируют чувство голода, говорит нутрициолог. Кроме того, очень опасна в плане потолстения традиционная закуска под алкоголь.

бутылки,алкоголь
Можно ли пить спиртное и не поправиться - ответ эксперта / Reuters

Алкоголь запрещен в большинстве диет — и для похудения, и во время борьбы с хроническими заболеваниями. Но, если люди не готовы полностью сразу отказаться от выпивки, нужно придерживаться нескольких правил, чтобы не набирать лишние килограммы после алкогольных вечеринок. Об этом в комментарии заявила известный нутрициолог Лидия Квашнина, сообщает портал Чемпионат.

Для того, чтобы сохранить идеальную фигуру, она советует употреблять не очень крепкий алкоголь и следите за количеством и калорийностью выпитого. Спиртные напитки действительно провоцируют чувство голода, говорит Квашнина. Кроме того, обычно к алкоголю идет закуска, не всегда самая полезная и зачастую очень калорийная: снеки, бутерброды, фрукты, острое, соленое и пряное, которые дополнительно разжигают аппетит.

Лучше есть закуски, которые состоят из белков и жиров, чтобы чувствовать себя сытым. Подойдут оливки, сыры твердых сортов, мясо, рыба, морепродукты, зеленые и листовые овощи, орехи и семена.

Также чаще Квашнина рекомендует отдавать предпочтение красному сухому вину, поскольку в нем содержится вещество ресвератрол — мощный антиоксидант.

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Напомним, ранее ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

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