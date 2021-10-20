Можно ли пить спиртное и не поправиться - ответ эксперта / Reuters

Алкоголь запрещен в большинстве диет — и для похудения, и во время борьбы с хроническими заболеваниями. Но, если люди не готовы полностью сразу отказаться от выпивки, нужно придерживаться нескольких правил, чтобы не набирать лишние килограммы после алкогольных вечеринок. Об этом в комментарии заявила известный нутрициолог Лидия Квашнина, сообщает портал Чемпионат.

Для того, чтобы сохранить идеальную фигуру, она советует употреблять не очень крепкий алкоголь и следите за количеством и калорийностью выпитого. Спиртные напитки действительно провоцируют чувство голода, говорит Квашнина. Кроме того, обычно к алкоголю идет закуска, не всегда самая полезная и зачастую очень калорийная: снеки, бутерброды, фрукты, острое, соленое и пряное, которые дополнительно разжигают аппетит.

Лучше есть закуски, которые состоят из белков и жиров, чтобы чувствовать себя сытым. Подойдут оливки, сыры твердых сортов, мясо, рыба, морепродукты, зеленые и листовые овощи, орехи и семена.

Также чаще Квашнина рекомендует отдавать предпочтение красному сухому вину, поскольку в нем содержится вещество ресвератрол — мощный антиоксидант.

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