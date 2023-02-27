Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

Есть старое изречение: "Истина в вине". А ведь интересно, что будет, если выпить чай с вином? Главред решил детально разобраться в этой теме.

Чай, вино / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Пока на дворе еще довольно холодная погода, постоянно хочется себя чем-нибудь согреть. Ну, в общем, недаром такие напитки и называют горячительными. Сегодня Главред рассказывает, можно ли пить чай с вином.

Что будет, если выпить чай с вином

В общем-то, эксперты сходятся на том, что, если в свежезаваренный чай налить немного вина – то оба напитка ничуть не станут хуже. Правда, конечно, если соблюдать пропорции. Ведь если на 50 грамм чая ливануть сверху 150 грамм вина, то нормального напитка не выйдет. То есть чая должно быть априори больше. И только тогда напитки дополнят друг друга и будут очень приятны на вкус без терпкости. Также, многие ученые считают, что при добавлении в чай алкоголя, его целебные свойства только усиливаются.

Итак, ответ на вопрос "Можно ли пить чай с алкоголем?" (с вином в нашем случае) прост – можно. Ведь, если верить знающим людям, чай, в который добавили белого вина, хорош как дополнительное противовир**ное средство. Чашка-другая такой смеси очень бодрит и одаряет энергией человека. То есть то, что нужно усталому человеку после тяжелой рабочей смены.

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Далее − чай с вином в определенных обстоятельствах однозначно поможет справиться со стрессом. Если, конечно, не перебарщивать и хлестать по пять-шесть-семь кружек такого напитка, а ограничиться небольшим количеством, то организм легко можно подтянуть тонус организма.

Чай с алкоголем рецепты

Некоторые рецепты изготовления чая вполне себе допускают добавление небольшого количества крепкого спиртного и помимо вина (к примеру, бренди, коньяку, рома, ликеры, сладких настоек или наливки).

Но для особых случаев можно использовать и портвейн, и кагор, и красное вино полусладкое вино подойдут и крайне неплохо. На одну чашку 200 грамм нужно добавить около 20-30 граммов спиртных напитков. И эти самые крепкие напитки нужно немного аккуратно подогреть (и именно что немного и недолго, а то спирт начнет испаряться и полезное действие напитка испарится вместе с ними).

Воздействие такой смеси на тело будет прямо зависеть от того, какой именно алкогольный напиток человек будет добавляться в чай. К примеру, чай с коньяком, бренди и ромом будет тонизировать организм. А если туда добавлять настойки, наливки и вино – то, наоборот, расслаблять. Чай с кагором вообще среди священнослужителей в монастырях почитается как целительный − и его "прописывают " при жестком кашле и сильном упадке сил.

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