Какие специи подходят для чая: интересные и необычайные добавки

Любой человек, который любит "чаевничать", хотя бы раз задумывался "Какие специи добавить в чай?". Главред детально изучил этот вопрос и делится с читателями.

Какие специи подходят для чая: советы и рекомендации / коллаж фото ua.depositphotos.com

Всякого рода добавки использовались при чайных, так сказать, застольях, еще на его прародине ‒ в Китае. За те столетия, которые с тех времен прошли, были придуманы сотни и тысячи вариантов. Причем усиливать вкус можно как черных, так и зеленых чаев. Но важно помнить, что у черного чая, по сравнению с зеленым, вкус и аромат гораздо более четко выражен. И перебить его чем-нибудь непросто.

Что можно добавить в чай:

корень имбиря – обостряет аромат и делает легкий сладковатый вкус, дает тепловой эффект, борется с бактериями, убирает воспаление и гонит пот;

корица – придает терпко-сладковатый вкус, небольшую вязкость, утепляет, убыстряет обмен веществ, укрепляет сердце и сосуды;

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мята – добавляет ментоловый аромат и сочный вкус, а входящие в ее состав флавоноиды, витамины и эфирные масла укрепляют способность организма бороться с вирусами, снимают головную боль и выводят вредные вещества из тела;

липа – имеет крепкий сладковато-медовый аромат и аналогичный вкус, помогает бороться с простудой и кашлем;

Вышеуказанные добавки, конечно, только вершина айсберга. Еще довольно распространенные добавки в чай ‒ гвоздика, базилик, анис (бадьян), кардамон, кориандр, сушеные бутоны кустовой розы, фенхель, мускатный орех, молотый перец и так далее.

Чай со специями польза

Есть давно устоявшееся мнение, что чай со специями и травами имеет определенные и довольно сильные целебные свойства. К примеру:

Корицу рекомендуется сыпать в чай людям, которые страдают от ОРВИ и грипп, а в отдельных случаях ‒ даже выравнивает баланс сахара в крови;

Анис быстро перезапускает, в случае нужды, систему пищеварения и снимает желудочные спазмы;

Мята полезна для работы головного мозга, помогает облегчить головные боли;

Мускатный орех убивает бактерии и помогает при воспалениях;

Имбирь хорош для усиления иммунитета и во время похудения.

Кардамон снимает воспаление, помогает как антисептическое средство и хорош для отхаркивания;

Красный перец выводит токсины из организма и тоже ускоряет метаболизм;

Ваниль выравнивает фон гормонов, убирает напряжение и улучшает либидо у мужчин;

Гвоздика улучшает работу кишечного тракта, а также хороша при отите и заболеваниях

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