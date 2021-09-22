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Можно ли определить длительность мужской жизни по талии - ответ невролога

22 сентября 2021, 02:10
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Выход за пределы одного метра в обхвате талии, По словам медика-невролога, означает крайне серьезную степень ожирения. И это опасно для мужчин.

Лишний вес
Можно ли определить длительность мужской жизни по талии - ответ невролога / ua.depositphotos.com

Самый простой способ оценить продолжительность жизни мужчины по внешнему виду — измерить объем его талии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение известного медика-невролога Дмитрия Шубина.

По словам врача, выход за пределы одного метра в обхвате талии означает серьезную степень ожирения. А этом, в свою очередь, указывает на снижение уровня в организме главного мужского гормона — тестостерона.

"Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон — главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Талия до 94 сантиметров — здоровье хорошее, жизнь нормальная, тестостерон в норме. От 94 до 102 сантиметров — снижение тестостерона на 50 процентов. У мужчин с талией выше 102 сантиметров тестостерон снижен на 80-90 процентов", — рассказал Шубин.

Невролог отдельно порекомендовал мужчинам крайне внимательно следить за уровнем этого гормона.

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Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

Стало известно, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

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