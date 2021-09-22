Можно ли определить длительность мужской жизни по талии - ответ невролога / ua.depositphotos.com

Самый простой способ оценить продолжительность жизни мужчины по внешнему виду — измерить объем его талии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение известного медика-невролога Дмитрия Шубина.

По словам врача, выход за пределы одного метра в обхвате талии означает серьезную степень ожирения. А этом, в свою очередь, указывает на снижение уровня в организме главного мужского гормона — тестостерона.

"Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон — главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Талия до 94 сантиметров — здоровье хорошее, жизнь нормальная, тестостерон в норме. От 94 до 102 сантиметров — снижение тестостерона на 50 процентов. У мужчин с талией выше 102 сантиметров тестостерон снижен на 80-90 процентов", — рассказал Шубин.

Невролог отдельно порекомендовал мужчинам крайне внимательно следить за уровнем этого гормона.

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