Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом/ REUTERS

Блокирование определенного рецептора в жировых тканях изменяет процесс метаболизма, и накопленный жир начинает расходоваться на производство энергии и терморегуляцию. Результаты такого исследования биологов из Института медицинских исследований имени Гарвана (Австралия) были опубликованы в журнале Nature Communications.

Изучая биопсию жировой ткани людей с ожирением, авторы обнаружили, что блокирование рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY) в условиях дефицита пищи поможет сохранить энергию и может улучшить метаболизм жира и предотвратить увеличение веса.

Австралийские вместе с коллегами из Китая и Канады разработали альтернативный подход, при котором лекарственное вещество напрямую воздействует на жировые ткани, что более эффективно и безопасно.

"Рецептор Y1 действует как "тормоз" генерации тепла в организме. Блокирование этого рецептора в жировых тканях превращает "запасающий энергию" жир в жир, расходуемый на выработку энергии и тепла", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования доктора медицины Янь-Чуань Ши

Когда авторы заблокировали Y1 с помощью вещества BIBO3304, то обнаружили, что мыши при той же жировой диете стали набирать меньше веса.

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Исследователи также отметили ряд других положительных эффектов воздействия BIBO3304 на рецепторную систему NPY-Y1: рост костных клеток, улучшение сердечно-сосудистой функции и повышение резистентности к инсулину.

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