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Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом

23 августа 2021, 02:23
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Разработан новый, говорят ученые, альтернативный подход, при котором лекарственное вещество напрямую воздействует на жировые ткани человека.

ожирение
Ученые предложили новый способ борьбы с лишним весом/ REUTERS

Блокирование определенного рецептора в жировых тканях изменяет процесс метаболизма, и накопленный жир начинает расходоваться на производство энергии и терморегуляцию. Результаты такого исследования биологов из Института медицинских исследований имени Гарвана (Австралия) были опубликованы в журнале Nature Communications.

Изучая биопсию жировой ткани людей с ожирением, авторы обнаружили, что блокирование рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY) в условиях дефицита пищи поможет сохранить энергию и может улучшить метаболизм жира и предотвратить увеличение веса.

Австралийские вместе с коллегами из Китая и Канады разработали альтернативный подход, при котором лекарственное вещество напрямую воздействует на жировые ткани, что более эффективно и безопасно.

"Рецептор Y1 действует как "тормоз" генерации тепла в организме. Блокирование этого рецептора в жировых тканях превращает "запасающий энергию" жир в жир, расходуемый на выработку энергии и тепла", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования доктора медицины Янь-Чуань Ши

Когда авторы заблокировали Y1 с помощью вещества BIBO3304, то обнаружили, что мыши при той же жировой диете стали набирать меньше веса.

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Исследователи также отметили ряд других положительных эффектов воздействия BIBO3304 на рецепторную систему NPY-Y1: рост костных клеток, улучшение сердечно-сосудистой функции и повышение резистентности к инсулину.

Читайте такжеУченые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе

Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

Стало известно, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

viber
лишний вес ожирение
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