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Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2023, 16:17 обновлено 10 июля, 16:36
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Многие убеждены, что маме нельзя присутствовать на крестинах своего ребенка в первые 40 дней после его рождения.
крестины ребенка
Можно ли присутствовать маме на крестинах ребенка / Коллаж: Главред, фото: Главред

Крещение - это таинство, во время которого происходит рождение для вечной жизни в Царстве Божьем. В этом таинстве прощаются все грехи, которые были совершенные ранее. Считается, что крестить ребенка можно в любом возрасте. Однако многие женщины переживают из-за того, можно ли матери присутствовать на крещении своего ребенка.

Ранее действительно не всех женщин пускали в церковь. На то была лишь одна причина.

Почему мамам не разрешали присутствовать на крещении детей

Если родители хотели покрестить своего новорожденного малыша и делали это в первые 40 дней после рождения, то мама действительно была вынуждена стоять и ждать под церковью.

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Всё из-за того, что в этот период у многих женщин еще продолжается процесс "очищения" - послеродовые кровянистые выделения. Именно из-за этого женщин не пускали в церковь. Стоит отметить, что ранее женщина не могла зайти в церковь даже в том случае, если у нее были критические дни.

Однако сейчас все иначе. Мама может присутствовать на крещении своего ребенка и ограничений для этого никаких нет. Наоборот, присутствие мамы считается обязательным. Священник прочитает над матерью молитву и продолжит крещение малыша.

Обряд крещения - что нужно знать крестным

Люди, которых родители выбирают крестными для своего малыша, перед таинством должны сходить в церковь на службу, покаяться и причаститься.

Крестные также должны подготовиться к крещению ребенка и приобрести все необходимое. Традиционно крестик покупает крестный. Он должен быть серебряный. Крестная покупает крестильный наряд - рубашку для мальчика или платье для девочки.

Также крестные должны приобрести крыжму, в которой малыша принимают из купели. Эта крыжма сохраняется на года и может стать очень полезной в будущем. Также крестные могут купить для ребенка его собственную икону.

Считается, что на крестинах ребенка должен держать человек того же пола: девочку - крестная, мальчика - крестный. Однако ничего страшного нет в том, если один из крестных устанет держать малыша и передаст его другому крестному.

Приметы и обычаи на крестины

В обществе существует множество примет и обычаев на крестины. Самым распространенным является то, что ребенка нельзя никому показывать до крестин, ведь он еще духовно не защищен и его могут сглазить.

Кроме того, на крестины нужно надевать на малыша новые вещи. Считается, что это гарантия хорошей жизни в будущем. Эти вещи также сохраняются на многие годы. Если ребенок болеет, то его накрывают крыжмой. Эти вещи, кстати, нельзя стирать после таинства.

Что касается крестных, то они не должны заводить отношения друг с другом. После крестин именно они вносят ребенка в дом.

В обществе также есть различные суеверия. Многие считают, что нельзя отказываться, если тебе предлагают покрестить ребенка. Также говорят, что мужчине нужно взять первой в крестницы девочку, а женщине - мальчика. В крестные не принято брать беременную женщину, чтобы "не испортить жизнь двум младенцам".

Ранее мы рассказывали о том, в какие дни можно и нельзя крестить ребенка.

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