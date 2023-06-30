В каком возрасте нужно крестить ребенка: ответы на самые спорные вопросы

Некоторые люди считают, что ребенок уже в сознательном возрасте должен решить, с какой верой в сердце будет продолжать свой путь.

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В какие дни можно крестить ребенка / Коллаж: Главред, фото: Главред

Появление малыша на свет - это уже чудо. Душа у этого ребеночка чиста, он безгрешен и в нем нет ничего плохого. Этот невероятный человек, только прибывший в наш мир, требует защиты не только от своих самых родных людей, но и церковной защиты. Ребенка принято крестить в церкви.

Многие родители дают своего ребенку возможность выбрать веру в будущем и не крестят его в маленьком возрасте. А другие убеждены, что привить веру своим малышам нужно с самого маленького.

Однако на эту тему есть множество вопросов: когда крестить ребенка, в какие дни можно и нельзя крестить, сколько длится таинство крещения.

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Для начала стоит разобраться, когда именно стоит крестить детей.

В каком возрасте можно крестить ребенка / фото: Главред

В каком возрасте лучше всего крестить ребенка?

В Библии говорится, что крещение человека должно происходить уже в сознательном возрасте, чтобы он самостоятельно принимал решение. Однако многие родители делают это еще в маленьком возрасте.

Считается, что крестить детей нужно на 40-й день после рождения. Именно в этот период у женщины заканчивается процесс очищения после родов и ей разрешается заходить в церковь. Таким образом этот момент больше связан не с самим ребенком, а с мамой.

Крестить ребенка раньше 40 дней можно. Родители могут даже пригласить священника домой. Чаще всего такое практикуют, если ребенок болен.

В какие дни крестят детей

Крещение - это обряд, которые не требует определенного дня или времени для проведения. Крестить детей можно в любой день года, ведь церковь не устанавливает запретные дни для крещения.

Обряд крещения можно проводить даже в выходной, на Пасху, Троицу, Рождество или в пост.

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