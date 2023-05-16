Можно ли ломать сирень: развенчан популярный миф

Букет сирени простоит всего лишь пару дней, но, варварски сорвав ветки, вы нанесете растению серьезный вред.

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Можно ли рвать ветки сирени? Развенчан популярный миф / Фото pixabay.com

Бытует мнение, что сирень нужно срывать, чтобы в следующем году кусты цвели пышнее. На самом деле это миф. Люди, которые ломают сирень на букеты, в результате могут добиться лишь того, что когда-то красивый куст просто перестанет активно расти и цвести.

Что будет, если обрывать сирень

Обычно из-под соцветия сирени растут несколько молодых побегов. На них в следующем году будет цветение. Если вы сломали ветку или срезали сирень для букета, она лишается части таких побегов. И чем больше будет букет, тем меньше ресурсов останется у сиреневого куста для цветения в следующем году.

Чем старше куст, тем менее охотно он дает молодые побеги. И если сирень срывать большими ветками в неумеренном количестве, она отказывается давать их вовсе.

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Срезать или сломать сирень - как правильно?

Бытует мнение, что сирень лучше ломать, а не срезать. На самом деле это в корне неверно.

Грубо обломав ветку, вы оставляете куст с неровными ранами на концах побегов, часто с отслоившейся и свисающей корой. Эти раны могут стать воротами для возбудителей бактериальных и грибных заболеваний.

Если все же очень хочется букет сирени, то лучше ее не ломать, а срезать при помощи секатора. Срез нужно делать поперек, чтобы площадь ранения была как можно меньше.

Чем ближе к соцветию вы отрежете ветку, тем больше шансов вы оставите кусту на пышное цветение в будущем году.

Когда нужно делать обрезку сирени

А вот обрезать сирень необходимо - это не только сделает куст красивым, но и будет стимулировать рост молодых побегов. Проводится процедура дважды в год:

санитарную обрезку лучше всего осуществлять ранней весной (март — начало апреля) до начала сокодвижения;

летом обрезку проводят сразу после цветения. Однако если весной не удалось ее провести, то будет достаточно и одной летней.

Весной с куста сирени нужно удалить все сломанные, поврежденные, подмороженные за зиму ветки. Также удаляется прошлогодняя поросль - она лишь забирает влагу и питание у основного растения.

Весной не стоит проводить формирующую обрезку: есть риск удалить цветочные почки, которые расположены на верхней части побегов.

Летом после цветения можно придать форму сиреневому кусту. Нужно удалить слабые и нежизнеспособные побеги, побеги с засохшими верхушками и основанием. Можно подрезать и верхушку для формирования красивой и ровной кроны.

Можно ли рвать сирень на улице?

Не стоит ни ломать, ни срезать сирень только из-за прихоти заполучить душистый букет. Сирень быстро вянет, даже в вазе с водой простоит она недолго. Лучше любоваться цветущими кустами, чем приносить домой букет, который продержится максимум два дня.

Ранее Главред писал, почему нельзя сажать сирень возле дома.

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