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Притянет негатив и разлад: почему нельзя сажать сирень возле дома

25 марта 2023, 14:18
Если вы хотите украсить свой сад сиренью, то нужно точно знать, на каком расстоянии от дома можно посадить этот кустарник.

Сирень
Сирень / Фото pixabay.com

Сирень - великолепный кустарник, который может придать любому саду уют и аромат. Несмотря на его красоту, существует мнение, что сирень лучше не садить возле дома. Главред разобрался, можно ли посадить сирень дома и чем полезна сирень для человека.

Сирень имеет долгую историю культивирования и использования в разных культурах. Сирень была широко распространена в Азии и Европе. В Древней Греции и Риме ее цветы использовались в качестве душистых ароматизаторов для ванны, а также как лекарственное средство. В Средневековой Европе сирень применяли для изготовления парфюмов и масел.

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В Европе сирень стала популярной как декоративное растение во времена Ренессанса. В XVII веке сирень стала популярной в Англии благодаря королеве Шарлотте, жене короля Георга III, которая создала сады сирени на территории своих резиденций.

Сейчас сирень популярна во всем мире как декоративное растение. Ее красивые и ароматные цветы украшают парки, сады и ландшафты, создавая неповторимую атмосферу весны.

Чем полезна сирень для человека

Сирень обладает целым рядом полезных свойств. В первую очередь, аромат сирени считается успокаивающим и расслабляющим. Ароматические масла сирени используются для уменьшения стресса, беспокойства и тревожности. Они также могут помочь снять головную боль и улучшить сон.

Кроме того, сирень обладает лечебными свойствами благодаря своим фитохимическим соединениям. Она содержит каротиноиды, которые помогают защитить глаза от возможных повреждений, а также полифенолы, которые помогают укрепить иммунную систему и защитить клетки от повреждений свободными радикалами.

Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что сирень может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также улучшить функцию сердечно-сосудистой системы.

И, наконец, сирень используется в косметической промышленности, в том числе в производстве шампуней, гелей для душа, лосьонов и других средств для ухода за кожей и волосами. Сирень содержит эфирное масло, которое обладает противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим свойствами, которые помогают улучшить состояние кожи и волос.

Почему нельзя сажать сирень возле дома

В народе сирень считается несчастливым растением, которое не стоит сажать рядом с домом. Говорят, что сирень привлекает негативные энергии и приводит к разладу в семье.

Есть и более логичное объяснение: сирень не стоит садить возле дома, поскольку у кустарника очень сильная корневая система. Если его посадить слишком близко к дому, корни могут со временем повредить фундамент. Кроме того, сирень может достичь довольно внушительных размеров. Если ее не подрезать, со временем она может перекрыть вход или затенять окна.

Еще одна причина, почему сирень не стоит садить возле дома, состоит в том, что кустарник привлекает множество насекомых, включая пчел и ос.

Также хотя цветение сирени очень красиво и ароматно, но длится не очень долго - обычно всего несколько недель в году. Поэтому сажать сирень слишком близко к дому может быть нецелесообразно, если вы хотите иметь красивый вид на цветущее дерево в течение всего года.

На каком расстоянии от дома можно посадить сирень

Если вы хотите посадить сирень на участке возле дома, то рекомендуется выбирать место на расстоянии от 2 до 4 метров от фундамента. Если двор достаточно большой, то это расстояние можно увеличить до 4 до 6 метров.

При выборе места для посадки сирени необходимо учитывать размеры взрослого растения, так как сирень может достигать от 2 до 6 метров в высоту и от 2 до 5 метров в ширину зависимости от сорта.

В каком месте лучше посадить сирень

Сирень любит яркий солнечный свет, поэтому для посадки этого кустарника рекомендуется выбирать места с хорошей освещенностью.

Также сирень предпочитает хорошо дренированные почвы, богатые питательными веществами.

Важно также учитывать размеры взрослого растения, чтобы оно не затеняло другие растения на участке или не мешало соседним постройкам.

В целом, лучшее место для посадки сирени - это открытые участки земли, расположенные на южной или юго-восточной стороне.

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