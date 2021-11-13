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Можно ли каждый день есть фисташки - ответ эндокринолога

13 ноября 2021, 02:55

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо четко добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров, поэтому их нельзя переедать.

Фисташки
Можно ли каждый день есть фисташки - ответ медика / YouTube

Для тела может быть универсальная польза от ежедневного употребления фисташек. Об этом в комментарии рассказала РИА Новости диетолог и эндокринолог Алена Барредо.

"Эти орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение. Кроме того, фисташки содержат магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела", — отметила Барредо.

Кроме того, медик добавила, что калорийность у фисташек достаточно большая за счет жиров, поэтому их нельзя переедать. Но от фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. Также фисташки часто сильно солят, поэтому людям с гипертонией стоит выбирать орехи без соли.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

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тело организм фисташки
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