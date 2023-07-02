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Можно ли есть свиную шкурку: неожиданный ответ поразит опытных гурманов

Алексей Тесля
2 июля 2023, 03:05
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Сколько времени нужно варить свиную шкуру - что можно приготовить из свиной шкуры с салом.
Сало
Свиные шкурки через мясорубку / УНИАН

Для настоящих гурманов практически не существует кусочков сала, которые непригодны в пищу. Даже свиная шкурка имеет своих поклонников, и любители знают несколько рецептов ее приготовления.

Не стоит просто так отбрасывать свиную шкурку, ведь она богата полезными микроэлементами и ценится за свои витаминно-минеральными свойства.

Что входит в состав свиной шкурки

Давно известно, что свиная шкурка входит в состав сразу нескольких рецептов и это не спроста.

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Что содержится в свиной шкурке:

  • холин;
  • РР, Н, Е, В1, В2, В5,В6, В9, В12;
  • минералы фосфор;
  • калий;
  • сера;
  • хлор;
  • натрий;
  • магний;
  • кальций;
  • железо.

Что можно сделать из свиной шкуры

Даже если вы никогда не готовили свиные шкурки, не спешите их выбрасывать. Стоит лишь один раз попробовать рецепт и возможно они станут завсегдатаями на вашем столе. Кулинары знают массу рецептов, в которых используются свиные шкурки. Их, например, используют при приготовлении:

  • зельца;
  • холодца;
  • хве;
  • закуски по-корейски;
  • острых блюд в азиатском стиле;
  • чипсов (вкусно пожарив с обилием приправ).

Сколько по времени нужно варить свиную шкурку

Для приготовления свиной шкурки ее сначала требуется отделить о сала. Затем при необходимости прочистить, удалить загрязнения. Затем свиную шкурку разрезают на полоски шириной до 6 сантиметров. Закипятить кастрюлю со шкурками, после чего воду слить. После этого залить шкурки чистым кипятком, добавить луковую шелуху и варить до двух часов для мягкости.

Свиные шкурки – рецепт

Свиные шкурки при необходимости требуется опалить на огне. Затем их вымачивают в холодной воде, после чего очищают при необходимости. Затем острым ножом снимается как можно больше сала, в том числе и мясные прожилки. Шкурки и немного мясо заливаем водой и ставим вариться как холодец (до 3-4 часов) с солью и специями. При закипании снимаем пену, закрываем крышкой и уменьшаем огонь. В зельц можно добавить специи, лук и лавровый лист.

По окончании варки даем немного остынуть шкуркам. Можно их нарезать лапшой или свернуть рулетиками. Также можно добавить мелконарезанный чеснок или молотый перец. Сформированный продукт ставим под гнет и убираем в холодильник.

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