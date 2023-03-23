Можно ли дарить, отдавать или выбрасывать цветок женское счастье: что говорят приметы

Каждое растение наделяют магическими свойствами - и положительными, и отрицательными. Цветок спатифиллум - не исключение.

Спатифиллум - какие приметы связаны с цветком "женское счастье" / Фото pixabay.com, instagram.com/spatifillum_flow

Цветок спатифиллум в народе называют "женское счастье". И это неспроста, ведь, согласно приметам, это комнатное растение - настоящий талисман для счастливой семейной жизни. Считается, что он помогает выйти замуж, обзавестись потомством и сохранить красоту и привлекательность женщины. В связи с этим возникают вопросы - можно ли дарить или выбрасывать цветок женское счастье и нет ли риска таким образом распрощаться со всем хорошим, что есть в жизни?

Можно ли давать отросток женского счастья

Женщинам не рекомендуется просто так отдавать даже маленький росток из своего домашнего цветника. Считается, что если отдать отросток спатифиллума, в семье начнутся разногласия и конфликты.

Можно ли дарить на день рождения цветок женское счастье

Женщинам не рекомендуется дарить спатифиллум друг другу. Согласно поверьям, вместе с цветком можно отдать и своё женское счастье.

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Исключением считается, если спатифиллум дарит замужняя женщина, которая счастлива в браке, своим незамужним сестрам или подругам.

Если вы все же решили порадовать подругу или родственницу таким подарком, приобрести его нужно на "нейтральной территории" – в садовом центре, в интернет-магазине или у коллекционера. Для страховки рекомендуется взять за подарок символическую плату – хотя бы несколько монеток.

Если спатифиллум женщине дарит мужчина, близкий по крови (брат, отец, дядя), то это идеальный вариант. Считается, что цветок женское счастье вскоре приведет мужчину в дом одинокой незамужней дамы.

Можно ли выбрасывать цветок женское счастье

Если верить приметам, выбросить спатифиллум - не самая хорошая идея. Вместе с цветком вы прогоните из дома и любимого.

Если от цветка все же хочется избавиться, то отнесите его в зимний сад в подъезде. Возможно кому-то приглянется растение, и тогда спатифиллум получит новую хозяйку.

Можно ли купить себе цветок женское счастье

В принципе, спатифиллум можно купить самой, чтобы улучшить женскую судьбу и привлечь родственную душу для любви и семьи.

Покупать следует не взрослое растение, а молодой корешок, чтобы самостоятельно вырастить из него роскошный цветок.

Лучшие дни для покупки — среда, пятница, суббота.

Также рекомендуется заплатить за спатифиллум сумму, которая будет выше, чем указана на ценнике. Сдачу при оплате за покупку брать нельзя.

Ранее Главред писал, как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести.

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