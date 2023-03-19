Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

Красота и изысканность этих цветов завораживает людей уже несколько веков. Что значит, когда дарят гортензии и можно ли дарить гортензии девушке?

Гортензия считается символом любви, изобилия, процветания и благополучия / Фото pixaby

Получать цветы в подарок всегда приятно. А что значит, когда подарили гортензии, и что этот цветок принесет в дом.

Гортензия родом из Восточной Азии, в частности из Японии и Китая. Ее первоначально называли "цветущая сирень". Впервые гортензию привезли в Европу в 18 веке, когда она стала объектом интереса европейских садоводов и цветочных коллекционеров.

В настоящее время гортензия выращивается во многих странах, включая Японию, Китай, Корею, США, Канаду и Европу. Она стала популярной благодаря своим крупным и ярким соцветиям, которые можно разнообразно комбинировать с другими растениями в саду или использовать для создания букетов и композиций.

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Можно ли выращивать гортензию в своем саду, читайте в материале: Прекрасна и опасна: почему нельзя сажать гортензию возле дома.

Что приносит в дом гортензия

Гортензия - это не только красивый цветок, но и символ прекрасных чувств и эмоций. Она может приносить в дом гармонию, радость и уют, создавая особенную атмосферу в помещении.

Кроме того, гортензия имеет ряд полезных свойств для здоровья и благополучия. Ее аромат успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, улучшает настроение и снимает усталость.

Также гортензия обладает очищающими свойствами и способна улучшить качество воздуха в помещении, особенно в тех случаях, когда вокруг много загрязнений и пыли.

В китайской культуре гортензия считается символом процветания и изобилия. Согласно поверьям, ее присутствие в доме может привлечь благополучие и успех в делах.

Что значит, когда дарят гортензии

Гортензия в подарок - отличный способ передать свои эмоции и чувства. Этот цветок может стать символом любви, уважения и благодарности, процветания и благополучия.

Если вам подарили гортензии, то символизм такого подарка будет зависеть от культуры и контекста. В общем смысле дарение гортензий может быть интерпретировано как пожелание счастья, успеха, процветания и любви.

Также стоит учитывать цвет гортензии, которую дарят:

белая гортензия может символизировать искренность и благородство;

голубая или синяя - ласку и уважение;

розовая - романтические чувства и нежность;

фиолетовая - духовное развитие.

Можно ли дарить гортензии девушке

Гортензия может стать прекрасным подарком для любой женщины или девушки. Главное - при выборе цветов учитывать их значение и символику в зависимости от цвета.

Также необходимо брать во внимание предпочтения девушки и ее индивидуальный вкус.

К слову, в некоторых культурах гортензия считается символом скромности и женственности, ее дарят девушкам в знак уважения и восхищения.

При этом на Востоке считают, что не стоит дарить девушке гортензии синего цвета или цвета индиго, так как эти цветы сделают ее холодной и будут "замораживать" ее чувства.

Синяя гортензия может охлаждать чувства, свидетельствуют суеверия / Фото pixaby

Суеверия и приметы, связанные с гортензией

В разных культурах мира существует множество примет, связанных с гортензией:

Если гортензия начинает быстро увядать, это может быть признаком неверности или измены.

Если гортензия цветет раньше обычного, это может говорить о том, что весна или лето будут ранними.

Если на гортензии много бутонов, это предвещает богатый урожай или прибыль.

Если в доме живет незамужняя девушка, посаженная во дворе гортензия помешает ей выйти замуж. Согласно суеверию, кустарник сдерживает женскую энергию в одном месте.

Ранее Главред писал: если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

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