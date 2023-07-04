Можно есть губами: как варить говядину, чтобы она была мягкой и нежной

Варка говядины требует времени и терпения, но правильный подход позволит вам получить нежное и ароматное мясо.

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Как варить говядину, чтобы она была мягкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Говядина - это одно из самых популярных видов мяса, которое можно использовать в различных кулинарных рецептах. Однако, чтобы получить нежное и сочное мясо, важно знать некоторые секреты приготовления.

Мы расскажем вам, как варить говядину так, чтобы она была мягкой и ароматной.

Выбор мяса

При выборе говядины для варки, предпочтение следует отдавать мягким и нежным частям мяса, таким как говяжий окорок, грудинка или филейная часть. Они обладают меньшим количеством соединительной ткани, что делает мясо более мягким после варки.

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Маринад

Замачивание мяса в маринаде перед варкой поможет сделать его более нежным и придать дополнительный вкус. Можно использовать маринад из соевого соуса, лимонного сока, чеснока, специй и трав. Оставьте мясо в маринаде в холодильнике на несколько часов или лучше всего на ночь, чтобы оно пропиталось.

Низкий огонь и длительное варение

Чтобы достичь нежности говядины, важно варить ее на низком огне в течение продолжительного времени. Если говядина варится одним целым куском, то на полное приготовление понадобится 2-2,5 часа в зависимости от возраста мяса.

Мясо должно медленно провариваться, чтобы соединительные ткани размягчились и стали более нежными. Используйте крупную кастрюлю с крышкой и обеспечьте достаточное количество времени для полноценного варения.

Добавление ароматных ингредиентов

Для придания дополнительного вкуса и аромата говядине можно добавить ароматные ингредиенты, такие как лук, морковь, сельдерей, перец горошком, лавровый лист и другие травы и специи. Эти ингредиенты помогут усилить вкус и придать особую ноту блюду.

Отдых после варки

После окончания варки говядину рекомендуется оставить отдохнуть в собственных соках. Подождите несколько минут перед нарезкой или подачей на стол. Это позволит мясу сохранить соки и стать еще более сочным и мягким.

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