Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсе

Очень и очень жаркие споры идут между фанатами черного чая и чая зеленого ‒ по накалу едва ли уступая спорами между католиками и протестантами. В том числе и по поводу того, почему не надо пить зеленый чай с сахаром. Ниже мы детально об этом расскажем.
Можно ли пить зеленый чай без сахара
Дело в том, что нередко зеленый чай активно используют в качестве средства для борьбы с лишним весом. И, поскольку количество калорий в нем невелико, потому его и рекомендуют употреблять ‒ не без сахара (давно известного своей калорийностью). Почему и зеленый чай входит в состав многих диет и специального питания.
Однако людям с лишним весом необходимо пить зеленый чай в умеренных количествах. Дело в том, что злоупотребление ним может привести к нарушению метаболизма и связанным с этим функциональным изменениям. Поэтому среднесуточное рекомендованное максимальное количество чая – 750 миллилитров в сутки (а это по объему равно примерно трем обычным кружкам).
Так вот, калорийность зеленого чая приблизительно составляет 3-5 ккал без сахара из расчета на одну кружку напитка. То есть показатель крайне мал – всего 1 ккал на 100 грамм. Чтобы было понятно, энергетическая ценность черного чая примерно 4-5 ккал на 100грамм.
Когда лучше пить зеленый чай утром или вечером
Если у человека медики не нашли противопоказаний для употребления зеленого чая, то тогда лучшим сего его пить по утрам. Такое питье тонизирует, помогает "проснуться", а также иногда может избавить от усталости и недосыпа. Потом, в течение дня до захода солнца также можно выпить две-три чашки зеленого чая. Однако перед сном его пить не советуют медики. Ну или в крайнем случае, когда человек не может лечь спать, предварительно не выпив кружку зеленого чая, то лучше заваривать максимально слабый настой.
Но еще один нюанс. Если специалистам задать вопрос: "Как пить зеленый чай - холодным или горячим?", то они, скорее всего, будут единогласны. И скажут, что не рекомендуют заваривать зеленый чай "крутым" кипятком. Следует сперва остудить его до +80 градусов по шкале Цельсия. Если же вы любите пить заваренный чай на ночь, то и вовсе дайте ему еще сильнее остыть ‒ до температуры +60-70 градусов по шкале Цельсия. И, в конечном итоги, во избежание всяческих неприятных реакций организма, лучше отказаться от больших порций и ограничиться объемом чашки до 150 миллилитров.
Вас могут заинтересовать такие новости: