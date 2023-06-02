Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсе

"Можно ли пить зеленый чай без сахара"? ‒ этот вопрос, пожалуй, посильнее: "Зачем жевать свой "Орбит" без сахара". Главред решил разобраться в теме.

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Зеленый чай не стоит заваривать "крутым" кипятком / instagram.com/chairai.com.ua/ victoria_photokolos/

Очень и очень жаркие споры идут между фанатами черного чая и чая зеленого ‒ по накалу едва ли уступая спорами между католиками и протестантами. В том числе и по поводу того, почему не надо пить зеленый чай с сахаром. Ниже мы детально об этом расскажем.

Можно ли пить зеленый чай без сахара

Дело в том, что нередко зеленый чай активно используют в качестве средства для борьбы с лишним весом. И, поскольку количество калорий в нем невелико, потому его и рекомендуют употреблять ‒ не без сахара (давно известного своей калорийностью). Почему и зеленый чай входит в состав многих диет и специального питания.

Однако людям с лишним весом необходимо пить зеленый чай в умеренных количествах. Дело в том, что злоупотребление ним может привести к нарушению метаболизма и связанным с этим функциональным изменениям. Поэтому среднесуточное рекомендованное максимальное количество чая – 750 миллилитров в сутки (а это по объему равно примерно трем обычным кружкам).

Так вот, калорийность зеленого чая приблизительно составляет 3-5 ккал без сахара из расчета на одну кружку напитка. То есть показатель крайне мал – всего 1 ккал на 100 грамм. Чтобы было понятно, энергетическая ценность черного чая примерно 4-5 ккал на 100грамм.

Зеленый чай лучше пить не более 3 кружек в день / instagram.com/avokit_dietology/

Когда лучше пить зеленый чай утром или вечером

Если у человека медики не нашли противопоказаний для употребления зеленого чая, то тогда лучшим сего его пить по утрам. Такое питье тонизирует, помогает "проснуться", а также иногда может избавить от усталости и недосыпа. Потом, в течение дня до захода солнца также можно выпить две-три чашки зеленого чая. Однако перед сном его пить не советуют медики. Ну или в крайнем случае, когда человек не может лечь спать, предварительно не выпив кружку зеленого чая, то лучше заваривать максимально слабый настой.

Но еще один нюанс. Если специалистам задать вопрос: "Как пить зеленый чай - холодным или горячим?", то они, скорее всего, будут единогласны. И скажут, что не рекомендуют заваривать зеленый чай "крутым" кипятком. Следует сперва остудить его до +80 градусов по шкале Цельсия. Если же вы любите пить заваренный чай на ночь, то и вовсе дайте ему еще сильнее остыть ‒ до температуры +60-70 градусов по шкале Цельсия. И, в конечном итоги, во избежание всяческих неприятных реакций организма, лучше отказаться от больших порций и ограничиться объемом чашки до 150 миллилитров.

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