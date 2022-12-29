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Может ждать опасность: астролог объяснил, почему в январе стоит отложить важные дела

29 декабря 2022, 05:00
По данным астролога, в январе будут ретроградными сразу две планеты деловой активности.
Влад Росс, финансовый гороскоп 2023, деньги
В январе не стоит делать дорогих покупок / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com, kruto.online

Первый месяц в новом году не лучшее время для планирования каких серьезных и важных дел. Тем более в этот период будут ретроградными две планеты деловой активности – Марс и Меркурий. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

"В январе лучше не начинать новые проекты, по крайней мере, до 22 января. А вот 29 января станет ключевой и самой удачной датой месяца. После ретроградности планеты несколько дней остаются статичными, статичность порой бывает даже хуже, чем ретроградность", - сказал Влад Росс.

По его данным, Марс выйдет из статичности 15 января, а Меркурий – 20 декабря. В этот период лучше уделить время себе и своему здоровью.

"А все важные, в том числе финансовые, дела могут откладываться, потому что вероятны задержки при получении нужной информации, сложности в дороге, нелетная погода, в частности, большие снежные заносы. Если и начинать какое-то дело, то уже после 20 числа … Все дела лучше отложить на последнюю декаду января – сразу после наступления года Кролика", - говорит астролог.

На последнюю декаду месяца также лучше отложить крупные покупки, особенно электроники, техники, автомобилей и недвижимости.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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