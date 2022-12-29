Может ждать опасность: астролог объяснил, почему в январе стоит отложить важные дела

Первый месяц в новом году не лучшее время для планирования каких серьезных и важных дел. Тем более в этот период будут ретроградными две планеты деловой активности – Марс и Меркурий. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.
"В январе лучше не начинать новые проекты, по крайней мере, до 22 января. А вот 29 января станет ключевой и самой удачной датой месяца. После ретроградности планеты несколько дней остаются статичными, статичность порой бывает даже хуже, чем ретроградность", - сказал Влад Росс.
По его данным, Марс выйдет из статичности 15 января, а Меркурий – 20 декабря. В этот период лучше уделить время себе и своему здоровью.
"А все важные, в том числе финансовые, дела могут откладываться, потому что вероятны задержки при получении нужной информации, сложности в дороге, нелетная погода, в частности, большие снежные заносы. Если и начинать какое-то дело, то уже после 20 числа … Все дела лучше отложить на последнюю декаду января – сразу после наступления года Кролика", - говорит астролог.
На последнюю декаду месяца также лучше отложить крупные покупки, особенно электроники, техники, автомобилей и недвижимости.
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