Может устроить второй Беслан: экстрасенс Макс Гордеев сделал жуткий прогноз на День независимости

Макс Гордеев дал прогноз на День независимости Украины / instagram.com/maxgord, pixabay.com

Звездный экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда рассказал, стоил ли ожидать ухудшения ситуации на фронте или массированных обстрелов украинских городов от армии оккупантов 24 августа, на День независимости Украины.

"Ожидать. 23, 24. 7-8 (августа; на Ивана Купала - прим. редактора), как я говорил, прилетело во многих регионах. Он символические даты очень любит. Для него 1 сентября, например, вообще... Если у вас есть возможность не пойти в школу – то не ходите ни в коем случае, чтобы он не устроил Беслан (террористический акт в школе города Беслан, Северная Осетия - прим редактора), как было там", - дал неутешительный прогноз Гордеев.

Звездный медиум отмечает: президент страны-агрессора испытывает слабость к символическим датам. Поэтому уверенность Гордеева в том, что конец лета будет сложным, достаточно крепка: "Понимаете, еще раз скажу – он очень любит показывать, что он крутой дядька и для этого он выбирает именно даты. Люди обладающие какими-то способностями – они любят эти даты не просто так. Это такой символизм – вроде бы у нас День Независимости – я вам испорчу этот праздник, я что-то подброшу вам такого, чтобы вы запомнили это навсегда".

Также экстрасенс назвал самое страшное время суток, в которое стоит ожидать "прилетов" с наибольшей вероятностью. "Вот в чем момент, вот где он хочет сломить нашу веру и дух. Потому что посылает эти моменты в какие-то отдельные даты. И это обязательно будет утром, то есть когда мы спим: шесть утра, с четырех до шести утра – это всегда происходит именно в это время. Потому очень опасно будет в этот период", - рассказывает экстрасенс Гордеев.

В то же время он призывает украинцев не терять веру и надежду: медиум уверен, что победа нашей страны уже отчетливо видна на нашем горизонте. "Потому что они уже проигрывают, они уже это знают, они уже это чувствуют. И они конечно – их просто там разрывает, их всех трясет, потому что они с каждым днем ​​становятся все хуже-хуже-хуже, люди там понемногу, вроде бы, просыпаются, но вряд ли такое случится. Мы видим ситуацию, которую мы выиграем, я реально чувствую эту энергию победы, я уже ее чувствую", - подчеркивает он. Следите за звездным медиумом Максом Гордеевым в Instagram.

Ранее звездный экстрасенс Макс Гордеев давал прогноз на ситуацию с Запорожской АЭС - медиум рассказал, решится ли президент рф устроить ядерную катастрофу в Европе и мире.

Также экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил свое мнение о том, стоит ли ожидать массированную ракетную атаку в канун и на День Независимости Украины.

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